عاجل..هذا ما قام به أحد الطالبين الذَين ظهرا في فيديو وهما يمارسان علاقة جنسية شاذة بطنجة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن أحد الشاذين اللذين ظهرا في مقطع فيديو فاضح عقب انتشاره في تطبيق ''الواتساب''، فر اليوم الخميس إلى وجهة غير معلومة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن أحد الشاذين اللذين ظهرا في مقطع فيديو فاضح عقب انتشاره في تطبيق "الواتساب"، فر اليوم الخميس إلى وجهة غير معلومة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الشاب الذي فر ينحدر من مدينة أصيلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه هناك احتمالا بأن الطرف الثاني في هذه الفضية ينحدر من مدينة القصر الكبير.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة طنجة، اهتزت أمس الأربعاء، على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، أبطالها شابان قيل بأنهما يدرسان في كلية العلوم القانونية، ظهرا في مقطع فيديو وهما يمارسان شذوذهما الجنسي.

وانتشر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و40 ثانية، بشكل كبير على تطبيق المحادثات "الواتساب"، ظهرا خلاله الشابين وهما يمارسان علاقة شاذة، بأحد الأماكن المغلقة.