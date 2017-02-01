بن كيران يترشح لولاية ثالثة كأمين عام ''للمصباح'' وتشكيل الحكومة يصل الباب المسدود ﻿

كشفت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن التوجه العام الذي يسود أغلب أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يسير في إتجاه تعديل بند في القانون الأساسي للحزب يسمح بترشيح بن كيران لولاية ثالثة كأمين عام

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن التوجه العام الذي يسود أغلب أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يسير في إتجاه تعديل بند في القانون الأساسي للحزب يسمح بترشيح بن كيران لولاية ثالثة كأمين عام لحزب المصباح.

ويعزى الموقف الغير معلن "للبيجديين" قيادة ومنخرطين بضرورة التجديد لبن كيران لولاية ثانية، بعد تعثر تشكيل الحكومة، بسبب رفض عبد الإله بن كيران لدخول حزب الإتحاد الإشتراكي للحكومة المقبلة.

ويرى مناصروا ترشيح بن كيران لولاية ثالثة، أن الأحزاب السياسية الأخرى تعول على تنصيب أمين عام جديد لحزب "المصباح" في الشهور القليلة القادمة، لتحرير بن كيران من ضغوطات الأمانة العامة للحزب ما سيساهم في تقريب الرؤى عل حد تعبير ذات المصادر.

وأضافت ذات المصادر، أن منخرطي حزب العدالة والتنمية، إقتنعوا بأن عبد الإله بن كيران، هو القادر على توحيد أراء جميع التيارات المشكلة لحزب المصباح في المرحلة الراهنة، خاصة وأن أي إنفراج في تشكيل الحكومة المقبلة مازال بعيد المنال.

وقالت ذات المصادر، أن الأمل في تشكيل الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، أصبح بعيد المنال، حيث أن البرلمان سيغلق أبوابه الإثنين المقبل وسيغيب طيلة شهرين كاملتين، ما يعني أن إعلان دورة إستثنائية للمصادقة على التصريح الحكومي في الأيام المقبلة بات صعبا لكنه غير مستحيل.

وأوضحت ذات المصادر، أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المقرر نهاية الأسبوع الجاري، سيحدد تاريخ المؤتمر المقبل للحزب وتسمية أعضاء اللجنة التحضيرية، حيث يرتقب إعلان شهر ماي أو شهر يوليوز كأبعد تقدير لإنتخاب أمين عام للحزب وسط حظوظ كبيرة بإعادة إنتخاب بن كيران.