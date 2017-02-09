بالصورة.. فيديو قديم لفض شغب بين أنصار فريقين تم تداوله بالفايسبوك على أنه من أحداث الحسيمة..وهذه هي التفاصيل الحقيقية و الكاملة ﻿

كشف مصدر ''شوف تيفي'' بأن صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''، نشرت شريط فيديو قديم، مدته دقيقة و35 ثانية، مدعية بشكل مفضوح أنه يوثق لتدخل عنيف لقوات الأمن ضد المتظاهرين بمدينة الحسيمة يوم الأحد

"شوف تيفي"

كشف مصدر "شوف تيفي" بأن صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، نشرت شريط فيديو قديم، مدته دقيقة و35 ثانية، مدعية بشكل مفضوح أنه يوثق لتدخل عنيف لقوات الأمن ضد المتظاهرين بمدينة الحسيمة يوم الأحد المنصرم.



وأكد المصدر ذاته بأن أسلوب فبركة التسجيلات المصورة، وإعادة إحياء أشرطة قديمة وإسقاطها على أحداث مغايرة، هي طريقة تدليسية باتت مكشوفة عند بعض الصفحات الفايسبوكية التي يجهل مسيروها مصدرها، مشيرا إلى أن اللافت للأنظار هو مستوى الوعي والنضج لدى المبحرين في العالم الأزرق، وهو ما يستشف من خلال عدد التعليقات والتدوينات التي كشفت زور هذا الشريط، وأوضحت للرأي العام حقيقته، وحقيقة نوايا الجهة التي نشرته بسوء نية، وكأنه يتعلق بمدينة الحسيمة.



وأضاف ذات المصدر بأن مجرد نقرة بسيطة في موقع يوتيوب على شبكة الأنترنت، يظهر أن الشريط المذكور يعود إلى تاريخ 3 أكتوبر 2015، وأنه يتعلق بتدخل أمني لفض أعمال الشغب التي أعقبت مباراة كرة القدم بين الغريمين التقليديين اتحاد طنجة والمغرب التطواني، وقد تم تصويره بمدينة طنجة بالقرب من الملعب الكبير على الطريق المتجهة نحو حي " البرانص"، ويظهر ذلك من خلال تضاريس المدينة وخصوصية عمرانها وترقيم السيارات، متسائلا أي المصدر "فعلى من يضحك أصحاب هذه الصفحات؟ وما هي الغاية من ترويج الإشاعات والأكاذيب حول أحداث مدينة الحسيمة؟".



وأوضح المصدر كذلك بأن الجواب، بكل بساطة، هو أن أصحاب هذه الصفحات المشبوهة يعتقدون أن حرية التعبير هي التستر وراء شاشة الحاسوب وترويج الأكاذيب، واهمين ومتوهمين أنهم أضحوا يشكلون جماعة ضغط أو عامل مؤثر في السياسات العمومية، بيد أن الحقيقة هي أنهم يلعبون بحصاة ملتهبة هم أول من يتأذى منها.