عاجل..هاكرز مغاربة يُوجهون ضربة موجعة لفنانة لبنانية معروفة..وها شنو دارو ﻿

قام هاكرز يشتبه في أنهم مغاربة بقرصنة الموقع الرسمي للفنانة اللبنانية ديانا حداد قبل قليل، من يومه الخميس.

"شوف تيفي"



قام هاكرز يشتبه في أنهم مغاربة بقرصنة الموقع الرسمي للفنانة اللبنانية ديانا حداد قبل قليل، من يومه الخميس.

وتُجهل إلى حدود اللحظة الأسباب التي دفعت بهؤلاء "الهاكرز" إلى قرصنة الموقع الرسمي للفنانة المذكورة حسب المؤولين عن صفحتها.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة ديانا حداد، أحيت في السنوات الماضية العديد من السهرات بمجموعة من المدن المغربية.



