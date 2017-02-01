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خطير ... إعتقال عدلين وبرلماني سابق لاتهامهم بالسطو على عقارات بالجديدة

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 17:21 خطير ... إعتقال عدلين وبرلماني سابق لاتهامهم بالسطو على عقارات بالجديدة | مجتمع
خطير ... إعتقال عدلين وبرلماني سابق لاتهامهم بالسطو على عقارات بالجديدة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة آمر، أمس الأربعاء ،بإيداع عدلين وبرلماني سابق رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة بتهم تتعلق بتكوين

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة آمر، أمس الأربعاء ،بإيداع عدلين وبرلماني سابق رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السطو على العقارات، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، واستعمال وثائق مزورة، وإخفاء أموال متحصلة عن جناية .
وأوضحت المصادر نفسها أنه سبق للوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة أن أحال المتهمين على قاضي التحقيق للبحث معهم تفصيليا في التهم الموجهة لهم من قبله ،بعد أن استمعت اليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي أحالتهم بدورها على أنظار النيابة العامة .
واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن وقائع هذه القضية تفجرت بعد التعليمات الملكية الموجهة لوزير العدل والحريات التي تهم التصدي لعمليات السطو المنظمة على عقارات الغير وتملكها بطرق تدليسية .

 

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