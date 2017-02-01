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رجال الحموشي يسقطون عصابة خطيرة متخصصة في الاتجار بالسيارات المسروقة في سلا

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 17:20 رجال الحموشي يسقطون عصابة خطيرة متخصصة في الاتجار بالسيارات المسروقة في سلا | حوادث و حقوق
رجال الحموشي يسقطون عصابة خطيرة متخصصة في الاتجار بالسيارات المسروقة في سلا
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، أمس الأربعاء 08 فبراير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في السيارات

"شوف تيفي"

 

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، أمس الأربعاء 08 فبراير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في السيارات المسروقة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد أوضحت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أن المشتبه فيهم متورطون في قضايا الاتجار في المخدرات وحيازة سيارات متحصلة من عمليات إجرامية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على ثلاث سيارات مشكوك فيها، يجري التحقق من مصدرها، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشيرا وهواتف نقالة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المشتبه فيهم الثلاثة، تم الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات جارية لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

 

 

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المغرب شوف تيفي التحريات الإجرام الحراسة النظرية التفتيش السيارات المسروقة

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