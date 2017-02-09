بالصورة.. الفنان التغماوي قرر الالتزام ودار اللحية ﻿

نشر الممثل العالمي المغربي سعيد التغماوي، على حسابه الخاص بالفايسبوك، صورة جديدة ظهر خلالها بلحية طويلة، وذلك خلال تصويره لآخر أفلامه.

"شوف تيفي"

نشر الممثل العالمي المغربي سعيد التغماوي، على حسابه الخاص بالفايسبوك، صورة جديدة ظهر خلالها بلحية طويلة، وذلك خلال تصويره لآخر أفلامه.

وكتب التغماوي إلى جانب الصورة" قريبا...!فيلم جديد ... وتحدي جديد"، ما جعل عشاقه يتفاعلون بكثافة، حيث أشار العديد منهم بأن صورة التغماوي تؤكد بأن دوره الجديد قد يكون مرتبطا بالأحداث التي تدور فيها المعارك بسوريا والعراق.

تجدر الإشارة إلى أن سعيد التغماوي، ظهر في العديد من الأفلام الأمريكية العملاقة، والتي أدى بها أدوارا مهمة إلى جانب ممثلين عالمين كبار.