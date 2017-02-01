أمير سعودي يتعرض لحادثة سير جد خطيرة+فيديو ﻿

تعرض موكب أمير الرياض فيصل بن بندر، لحادثة سير خطيرة، أثناء زيارته لمحافظة وادي الدواسير،وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتنيك'' الروسية.

''شوف تيفي''

تعرض موكب أمير الرياض فيصل بن بندر، لحادثة سير خطيرة، أثناء زيارته لمحافظة وادي الدواسير،وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتنيك'' الروسية.

ونشرت الوكالة الروسية مقطع فيديو تم تداوله، يُظهر اصطدام سيارة جيب بسيارة دفع رباعية تابعة للدفاع المدني والتي كانت ترافق موكب الأمير، ما جعل سيارة الجيب تخرج عن المسار المقابل من الشارع.



وأضافت الوكالة بأن أمير الرياض لم يصب في الحادث وكانت السيارة بعيدة عن السيارة التي كانت تقل الأمير، إلا أنه الحادث، تسبب في تضرر عدد من السيارات ولم يسفر عن أي إصابات بشرية.