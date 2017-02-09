 مثير وهام للراغبين في الزواج..سعوديات يطلقن هاشتاغ ''سعوديات_نريد_الزواج_بأجنبي''.. وها علاش+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أمير سعودي يتعرض لحادثة سير جد خطيرة+فيديو | دولي

أمير سعودي يتعرض لحادثة سير جد خطيرة+فيديو

مثير وهام للراغبين في الزواج..سعوديات يطلقن هاشتاغ سعوديات_نريد_الزواج_بأجنبي.. وها علاش+صور | مجتمع

مثير وهام للراغبين في الزواج..سعوديات يطلقن هاشتاغ ''سعوديات_نريد_الزواج_بأجنبي''.. وها علاش+صور

عاجل..قصف روسي يقتل جنودا أتراك..وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل..قصف روسي يقتل جنودا أتراك..وهذه هي التفاصيل

فضيحة..إحالة سائحة إنجليزية على بلدية أكادير بحثا عن حقنة لداء الكلب | حوادث و حقوق

فضيحة..إحالة سائحة إنجليزية على بلدية أكادير بحثا عن حقنة ''لداء الكلب''

عاجل.. الأمير مولاي رشيد يترأس افتتاح الدورة 23 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء | بوليتيك

عاجل.. الأمير مولاي رشيد يترأس افتتاح الدورة 23 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء

عاجل: هذا ما قضت به المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في قضية انهيار عمارة سباتة | حوادث و حقوق

عاجل: هذا ما قضت به المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في قضية انهيار عمارة سباتة

مثير.. بالفيديو والصور..مدير شركة لاح الملاين على الموظفين..شوفو التخاطيف والروينة اللي وقعات | دولي

مثير.. بالفيديو والصور..مدير شركة لاح الملاين على الموظفين..شوفو التخاطيف والروينة اللي وقعات

دول عربية ضمن الـ10 الأكثر فسادا بالعالم..و هذا هو ترتيب المغرب | دولي

دول عربية ضمن الـ10 الأكثر فسادا بالعالم..و هذا هو ترتيب المغرب

عاجل:تطورات جديدة في مسطرة تفويت شركة سامير لتكرير البترول | اقتصاد

عاجل:تطورات جديدة في مسطرة تفويت شركة سامير لتكرير البترول

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

مثير وهام للراغبين في الزواج..سعوديات يطلقن هاشتاغ ''سعوديات_نريد_الزواج_بأجنبي''.. وها علاش+صور

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 16:41 مثير وهام للراغبين في الزواج..سعوديات يطلقن هاشتاغ سعوديات_نريد_الزواج_بأجنبي.. وها علاش+صور | مجتمع
مثير وهام للراغبين في الزواج..سعوديات يطلقن هاشتاغ ''سعوديات_نريد_الزواج_بأجنبي''.. وها علاش+صور
قامت مجموعة من السعوديات بموقع التواصل الاجتماعية ''توتير'' بإطلاق هاشتاغ ''#سعوديات_نريد_الزواج_بأجنبي''،وذلك بسبب ارتفاع عدد نسبة العنوسة نتيجة زواج الشباب السعودي بأجنبيات من دول عربية.

''شوف تيفي''

قامت مجموعة من السعوديات بموقع التواصل الاجتماعية ''توتير'' بإطلاق هاشتاغ ''#سعوديات_نريد_الزواج_بأجنبي''،وذلك بسبب ارتفاع عدد نسبة العنوسة نتيجة زواج الشباب السعودي بأجنبيات من دول عربية.

وفور تداول هذا الهاشتاغ الجديد، تفاعل السعوديون بشكل كبير،حيث عبر العديد منهم عن سخريتهم الكبيرة من السعوديات اللائي أطلقنه، موضحين بأن للشباب السعودي الحق والحرية في اختيار الزواج بأجنبيات.

واعتبر نشطاء آخرون من دول عربية الأمر فرصة للراغب منهم في الزواج والهجرة إلى السعودية، وهو ما جعلهم محط سخرية عند بعض المعلقين.

 مثير وهام للراغبين في الزواج..سعوديات يطلقن هاشتاغ ''سعوديات_نريد_الزواج_بأجنبي''.. وها علاش+صورمثير وهام للراغبين في الزواج..سعوديات يطلقن هاشتاغ ''سعوديات_نريد_الزواج_بأجنبي''.. وها علاش+صورمثير وهام للراغبين في الزواج..سعوديات يطلقن هاشتاغ ''سعوديات_نريد_الزواج_بأجنبي''.. وها علاش+صورمثير وهام للراغبين في الزواج..سعوديات يطلقن هاشتاغ ''سعوديات_نريد_الزواج_بأجنبي''.. وها علاش+صورمثير وهام للراغبين في الزواج..سعوديات يطلقن هاشتاغ ''سعوديات_نريد_الزواج_بأجنبي''.. وها علاش+صور

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الهاستاغ العنوسة السعوديات السخرية الشباب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور..إغماءات في صفوف الأساتذة المتدربين بسبب خوضهم إضرابا عن الطعام | مجتمع

بالصور..إغماءات في صفوف الأساتذة المتدربين بسبب خوضهم إضرابا عن الطعام

غريب..فتوى جديدة تطالب بعدم إجراء مباريات كرة القدم بين المغرب و العشاء | مجتمع

غريب..فتوى جديدة تطالب بعدم إجراء مباريات كرة القدم بين المغرب و العشاء

بعد الدار البيضاء..كاميرات المراقبة بشوارع القنيطرة لهذا الغرض | مجتمع

بعد الدار البيضاء..كاميرات المراقبة بشوارع القنيطرة لهذا الغرض

صادم ومثير..جل السكان النشيطين بالمغرب يعملون في غير تخصصاتهم | مجتمع

صادم ومثير..جل السكان النشيطين بالمغرب يعملون في غير تخصصاتهم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لحظة مغادرة الأمير مولاي رشيد معرض الكتاب بالدار البيضاء | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

لحظة مغادرة الأمير مولاي رشيد معرض الكتاب بالدار البيضاء

بالفيديو وفي هذه اللحظات الأمير مولاي رشيد يشرف على افتتاح معرض الكتاب بالدار البيضاء | بــووز

بالفيديو وفي هذه اللحظات الأمير مولاي رشيد يشرف على افتتاح معرض الكتاب بالدار البيضاء

الورث كيفرق العائلة..و الضحية مسنة حكم عليها بالإفراغ بالدار البيضاء | خارج البلاطو

الورث كيفرق العائلة..و الضحية مسنة حكم عليها بالإفراغ بالدار البيضاء

فاطمة الزهراء العروسي تطلق أغنية جديدة بعنوان لحبيبة مي | زووم

فاطمة الزهراء العروسي تطلق أغنية جديدة بعنوان ''لحبيبة مي''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

أمير سعودي يتعرض لحادثة سير جد خطيرة+فيديو | دولي
منذ 18 دقيقة

أمير سعودي يتعرض لحادثة سير جد خطيرة+فيديو

مثير وهام للراغبين في الزواج..سعوديات يطلقن هاشتاغ سعوديات_نريد_الزواج_بأجنبي.. وها علاش+صور | مجتمع

مثير وهام للراغبين في الزواج..سعوديات يطلقن هاشتاغ ''سعوديات_نريد_الزواج_بأجنبي''.. وها علاش+صور

عاجل..قصف روسي يقتل جنودا أتراك..وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل..قصف روسي يقتل جنودا أتراك..وهذه هي التفاصيل

فضيحة..إحالة سائحة إنجليزية على بلدية أكادير بحثا عن حقنة لداء الكلب | حوادث و حقوق

فضيحة..إحالة سائحة إنجليزية على بلدية أكادير بحثا عن حقنة ''لداء الكلب''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.