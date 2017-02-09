مثير وهام للراغبين في الزواج..سعوديات يطلقن هاشتاغ ''سعوديات_نريد_الزواج_بأجنبي''.. وها علاش+صور ﻿

قامت مجموعة من السعوديات بموقع التواصل الاجتماعية ''توتير'' بإطلاق هاشتاغ ''#سعوديات_نريد_الزواج_بأجنبي''،وذلك بسبب ارتفاع عدد نسبة العنوسة نتيجة زواج الشباب السعودي بأجنبيات من دول عربية.

''شوف تيفي''

قامت مجموعة من السعوديات بموقع التواصل الاجتماعية ''توتير'' بإطلاق هاشتاغ ''#سعوديات_نريد_الزواج_بأجنبي''،وذلك بسبب ارتفاع عدد نسبة العنوسة نتيجة زواج الشباب السعودي بأجنبيات من دول عربية.

وفور تداول هذا الهاشتاغ الجديد، تفاعل السعوديون بشكل كبير،حيث عبر العديد منهم عن سخريتهم الكبيرة من السعوديات اللائي أطلقنه، موضحين بأن للشباب السعودي الحق والحرية في اختيار الزواج بأجنبيات.

واعتبر نشطاء آخرون من دول عربية الأمر فرصة للراغب منهم في الزواج والهجرة إلى السعودية، وهو ما جعلهم محط سخرية عند بعض المعلقين.