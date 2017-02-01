عاجل..قصف روسي يقتل جنودا أتراك..وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت وكالة الأناضول التركية، قبل قليل من يومه الخميس، عن مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة، 11 آخرين في قصف روسي خاطئ على مبنى كان الجنود الأتراك يتواجدون فيه بمدينة الباب السورية، في إطار عملية درع

''شوف تيفي''



كشفت وكالة الأناضول التركية، قبل قليل من يومه الخميس، عن مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة، 11 آخرين في قصف روسي خاطئ على مبنى كان الجنود الأتراك يتواجدون فيه بمدينة الباب السورية، في إطار عملية درع الفرات.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر برئاسة الأركان التركية، أن القصف الروسي كان يستهدف في الأساس مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية، وقصف الجنود الأتراك كان بالخطأ.

وأضاف المصدر ذاته بأنه المصابين تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج وأن أحدهم حالته خطيرة.