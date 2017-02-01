فضيحة..إحالة سائحة إنجليزية على بلدية أكادير بحثا عن حقنة ''لداء الكلب'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مستشفى الحسن الثاني بأكادير، إستقبل صبيحة اليوم سائحة إنجليزية، تعرضت لعضة كلب ضال بقلب المنطقة السياحية بكورنيش المدينة.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن مستشفى الحسن الثاني بأكادير، إستقبل صبيحة اليوم سائحة إنجليزية، تعرضت لعضة كلب ضال بقلب المنطقة السياحية بكورنيش المدينة.

وأكد مسؤول بمستشفى الحسن الثاني، عن إستقبال مستعجلات المستشفى للسائحة الإنجليزية، حيث صرح ذات المسؤول أن حالتها لاتدعو للقلق بعد خضوعها للعلاجات الضرورية، بعد عضة الكلب الغادرة والتي حاولت الضحية تجنبها لكن دون مفر.

وأفاد ذات المصدر، أن مستعجلات المستشفى قامت باللازم إتجاه عضة الكلب، حيث قامت بالتدخل الضروري والطبي المتعارف عليه، في حين تمت إحالتها على المصالح المختصة ببلدية أكادير، بحكم توفرها على ''الأمصال والحقن الخاصة بداء الكلب'' كما هو متعارف عليه قانونا.

وربطت الجريدة إتصالات هاتفية بعمدة مدينة أكادير، ونائبته المكلفة بالصحة، لكن هواتفهم ظلت ترن دون مجيب، في حين قالت مصادر من داخل البلدية، أن البلدية هي المخول لها قانونا التوفر على الحقن الخاصة بداء الكلب، دون إعطاء أية توضيحات.

وتعيش أغلب المناطق السياحية والتاريخية بمدينة أكادير،على وقع تهميش خطير من طرف المسؤولين والمنتخبين، إزدادت حدتها منذ الإنتخابات الجماعية الأخيرة التي أوصلت منتخبي العدالة والتنمية إلى المكتب المسير للمجلس البلدي لأكادير، حيث أضحت مشاهد الحيوانات الضالة من ''كلاب وحمير وبغال'' تقطن المناطق السياحية المعروفة بعاصمة جهة سوس ماسة، وسط لامبالاة المسؤولين والمنتخبين.







