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عاجل.. الأمير مولاي رشيد يترأس افتتاح الدورة 23 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 16:16 عاجل.. الأمير مولاي رشيد يترأس افتتاح الدورة 23 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء | بوليتيك
عاجل.. الأمير مولاي رشيد يترأس افتتاح الدورة 23 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء
ترأس الأمير مولاي رشيد، قبل قليل من يومه الخميس، افتتاح الدورة 23 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، والمنظم بالعاصمة الاقتصادية خلال الفترة ما بين 10 و 19فبراير الجاري.

 ''شوف تيفي''

ترأس الأمير مولاي رشيد، قبل قليل من يومه الخميس، افتتاح الدورة 23 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، والمنظم بالعاصمة الاقتصادية خلال الفترة ما بين 10 و 19فبراير الجاري.

وحسب موفدة ''شوف تيفي'' من عين المكان ،إلى جانب الأمير مولاي رشيد فإن العديد من الشخصيات البارزة، حضرت فعاليات الافتتاح ومن بينهم مصطفى الباكوري رئيس جهة الدار البيضاء سطات، وعبد العزيز العماري عمدة مدينة الدار البيضاء، وخالد سفير والي جهة الدار البيضاء.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة 23 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، ستستقبل كضيوف شرف دول المجموعة الاقتصادية لوسط إفريقيا، وذلك بمشاركة دور نشر قادمة من 54 دولة.

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المغرب شوف تيفي وسط إفريقيا المكتب الدولي للنشر والكتاب العاصمة الاقتصادية

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