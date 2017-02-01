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عاجل: هذا ما قضت به المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في قضية انهيار عمارة سباتة

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 16:04 عاجل: هذا ما قضت به المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في قضية انهيار عمارة سباتة | حوادث و حقوق
عاجل: هذا ما قضت به المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في قضية انهيار عمارة سباتة
قررت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، تأجيل النظر في ملف انهيار عمارة باسباتة إلى غاية 22 فبراير الجاري من أجل استكمال المناقشة.

شوف تيفي:
قررت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، تأجيل النظر في ملف انهيار عمارة باسباتة إلى غاية 22 فبراير الجاري من أجل استكمال المناقشة.

ويأتي تأجيل هذا الملف، الذي يتابع فيه ثمانية متهمين في حالة اعتقال احتياطي منهم صاحب العمارة المنهارة وتقني ومراقب ومهندس معماري، بعد أن استكملت هيئة المحكمة الاستماع إلى كافة المتابعين.

ويتابع هؤلاء بتهم منها الارتشاء وتسليم ترخيص بدون حق والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والتسبب في القتل غير العمد نتيجة عدم مراعاة النظم والقوانين كل حسب ما نسب إليه.

وأكد ممثل الحق العام في مرافعته خلال هذه الجلسة، التي امتدت لأزيد من خمس ساعات، أن التهم الموجهة إلى المتهمين ثابتة في حقهم.

وقد خلف حادث انهيار هذه العمارة ذات الأربعة طوابق بمنطقة اسباتة بالعاصمة الاقتصادية، في شهر غشت الماضي، أربعة قتلى وإصابة آخرين بجروح

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