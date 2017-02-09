مثير.. بالفيديو والصور..مدير شركة لاح الملاين على الموظفين..شوفو التخاطيف والروينة اللي وقعات ﻿

أقدم شخص صيني بخطوة لا تصدق بشركته، حينما أقدم على رمي مبلغ مالي قدر بالملايين على مجموعة من الأشخاص، ما أثار فوضى عارمة بالمكان نتيجة التخاطف على الأوراق النقدية.

''شوف تيفي''

أقدم شخص صيني بخطوة لا تصدق بشركته، حينما أقدم على رمي مبلغ مالي قدر بالملايين على مجموعة من الأشخاص، ما أثار فوضى عارمة بالمكان نتيجة التخاطف على الأوراق النقدية.

وحسب صحيفة ''الدايلي ميل'' البريطانية اليوم الخميس، فإن مدير شركة، قام في الخامس من شهر فبراير الجاري، على رمي مبلغ مالي مهم في الهواء بمقر عمله بمقاطعة غوانجو الصينية.

وأوضحت الصحيفة بأن المدير قام بهذه الخطوة، تعبيرا منه على ترحيبه بالعمال عقب عودتهم للعمل بعد عطلة رأس السنة الصينية.