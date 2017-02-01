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دول عربية ضمن الـ10 الأكثر فسادا بالعالم..و هذا هو ترتيب المغرب

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 15:44 دول عربية ضمن الـ10 الأكثر فسادا بالعالم..و هذا هو ترتيب المغرب | دولي
دول عربية ضمن الـ10 الأكثر فسادا بالعالم..و هذا هو ترتيب المغرب
احتلت ست دول عربية مكانة متقدمة في قائمة الدول الـ10 الأكثر فسادا على مستوى العالم، وفق تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 الذي أصدرته يوم الأربعاء منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقرا لها.

شوف تيفي:وكالات

احتلت ست دول عربية مكانة متقدمة في قائمة الدول الـ10 الأكثر فسادا على مستوى العالم، وفق تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 الذي أصدرته يوم الأربعاء منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقرا لها.

وتناول التقرير مؤشرات الفساد في 176 دولة على مستوى العالم، وكانت الدول الـ10 الأكثر فسادا هي:

1_ الصومال- المرتبة 176.

2_ جنوب السودان- المرتبة 175.

3_ كوريا الشمالية- المرتبة 174.

4_ سورية- المرتبة 173.

5_ اليمن، السودان، ليبيا- المرتبة 170.

6_ أفغانستان- المرتبة 169.

7_ غينيا بيساو- المرتبة 168.

8_ العراق وفينزويلا- المرتبة 166.

9_ أريتيريا- المرتبة 164.

10_ هايتي والكونغو- المرتبة 159.

وبحسب المنظمة، فإن الإمارات العربية المتحدة هي الأفضل عربيا في مجال محاربة الفساد، بالرغم من التراجع الذي سجلته عن نتائج العام الماضي، بينما سجلت قطر أكبر انحدار حيث خسرت 10 نقاط على المؤشر.

وهنا ترتيب الدول العربية المتبقية بحسب ظهورها على مؤشر مدركات الفساد لعام 2016:

1_ الإمارات العربية المتحدة- المرتبة 24.

2_ قطر - المرتبة 31.

3_ الأردن- المرتبة 57.

4_ السعودية- المرتبة 62.

5_ عمان- المرتبة 64.

6_ البحرين- المرتبة 70.

7_ الكويت وتونس- المرتبة 75.

8_ المغرب- المرتبة 90.

9_ مصر والجزائر- المرتبة 108.

10_ لبنان- المرتبة 136.

 

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دول عربية ضمن الـ10 الأكثر فسادا بالعالم..و هذا هو ترتيب المغرب

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