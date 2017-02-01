عاجل وخطير..انقلاب حافلة لنقل السجناء في مراكش..وها شنو وقع ﻿

تعرضت حافلة لنقل السجناء، قبل قليل من يومه الخميس، بمدينة مراكش، لحادثة سير جد خطيرة، عقب انقلابها، حينما كانت في طريقها لسجن المدينة.

''شوف تيفي''

تعرضت حافلة لنقل السجناء، قبل قليل من يومه الخميس، بمدينة مراكش، لحادثة سير جد خطيرة، عقب انقلابها، حينما كانت في طريقها لسجن المدينة.

وحسب مصادر محلية مراكشية فإن إنقلاب هذه الحافلة، أسفرعن إصابة 6 من السجناء بجروح متفاوتة الخطورة، تم على إثرها نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن السجناء المصابين تم وضعهم داخل غرفة واحدة تحت مراقبة مشددة، وذلك تجنبا لهروب أحدهم.