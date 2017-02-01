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بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 15:00 عاجل:اعتقال ممثلة متلبسة بالدعارة وها شنو وقع خلال المداهمة | ثقافة و فنون
عاجل:اعتقال ممثلة متلبسة بالدعارة وها شنو وقع خلال المداهمة
أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس،أن شرطة الآداب، ألقت القبض على أكبر شبكة بمنطقة البساتين، وتم ضبط ممثلة فيديو كليب فيها أثناء ممارستها أعمال مخالفة للآداب.

شوف تيفي:
أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس،أن شرطة الآداب، ألقت القبض على أكبر شبكة بمنطقة البساتين، وتم ضبط ممثلة فيديو كليب فيها أثناء ممارستها أعمال مخالفة للآداب.

وكانت المعلومات قد أكدت قيام المدعوة نادية ، وهي ربة منزل، وسبق اتهامها في قضية آداب بإدارة شقة بمساكن ''بيتشو أميركان'' بدائرة قسم شرطة البساتين للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة وعرضهن على راغبي المتعة مقابل ألف جنيه في الساعة الواحدة.

وداهمت الشرطة الشقة المشبوهة وتم ضبط المتهمة إيمان، وياسمين، وهي ممثلة فيديو كليب أغاني شعبية.

 

 

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