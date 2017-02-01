جريمة مروعة:العثور على أشلاء جثة شاب مقطعة داخل ثلاثة حقائب..وهذه هي التفاصيل ﻿

اهتزت منطقة الجيزة، بمصر، اليوم الخميس، على وقع خبر جد صادم، عقب العثور على أشلاء جثة شاب مقطعة لـ7 أجزاء داخل 3 حقائب، في مدخل أحد العمارات.

''شوف تيفي''

اهتزت منطقة الجيزة، بمصر، اليوم الخميس، على وقع خبر جد صادم، عقب العثور على أشلاء جثة شاب مقطعة لـ7 أجزاء داخل 3 حقائب، في مدخل أحد العمارات.

وحسب وسائل إعلام مصرية فقد انتقل لمكان الواقعة اللواء محمود خليل مدير مباحث الجيزة وبإخطار اللواء هشام العراقي مدير الأمن، وتم التحقيق مع سكان العمارة للكشف عن علاقتهم بالضحية.



وأضافت المصادر بأن النيابة، قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لبيان سبب الوفاة بمصلحة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط المتهمين.