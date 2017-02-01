خطير ..أساتذة الفلسفة يهاجمون بلمختار ويتهمونه بمحاولة افتعال صراع ﻿

شن مدرسو مادة الفلسفة هجوما لاذعا على رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، متهمين إياه بنهج سياسة خلط الأوراق من خلال محاولته افتعال الصراع بينهم وأساتذة التربية الإسلامية .

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شن مدرسو مادة الفلسفة هجوما لاذعا على رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، متهمين إياه بنهج سياسة خلط الأوراق من خلال محاولته افتعال الصراع بينهم وأساتذة التربية الإسلامية .

وذكر المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة في بيان له أصدره عقب اجتماع عقده أول أمس الثلاثاء ، الوزير بلمختار بمواقف الجمعية المعبر عنها في جميع بلاغاتها السابقة بكون المشكل ليس مع مادة التربية الاسلامية ولا مع مدرسيها أو مفتشيها بل مع الوزارة ومديرية المناهج التي أشرت على تلك الكتب ، مسجلا عدم تجاوب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مع مطلب الجمعية .

وأدان المكتب الوطني تصريحات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المعبر عنها في جريدة لوموند الفرنسية بخصوص افتعال النقاش الإيديولوجي داخل المدرسة المغربية، ومحاولته التملص من مسؤولياته في التأشير على كتب وصفها البيان بـ ''المتزمتة'' تدعو إلى التطرف والفتنة المجتمعية ، محملا في نفس الوقت الوزير المسؤولية المباشرة في التحريض على الصدام بين مدرسي مادة الفلسفة ومدرسي مادة التربية الإسلامية.

واستنكر المكتب الوطني في البيان ذاته ما أسماه ب ''سياسة الكذب ''على الرأي العام الوطني والدولي التي انتهجها الوزير بادعائه أن السيد مدير المناهج قد استقبل الجمعية وفتح معها الحوار وهو الأمر الذي لم يحصل مطلقا بالرغم من توصل الوزير بطلب لقاء معه من الجمعية ، داعيا في ختام بيانه جميع المؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية والنقابات وهيئات المجتمع المدني والمثقفين والفنانين والإعلاميين إلى حضور الأيام الدراسية التي ستنظمها الجمعية يومي 24 و 25 فبراير الجاري بالمكتبة الوطنية بالرباط في موضوع ''الفلسفة والتربية على القيم ''، والتي ستتوج بإعلان الرباط من أجل الفلسفة والذي سيرفع إلى الهيئات الوطنية والدولية المهتمة بشأن الفلسفة.