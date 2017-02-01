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يا ربي السلامة..شوفو أشنو وقع فكازا..حصلوه البوليس دخل بنت لدارهم و منين بغات تهرب تلاحت من الشرجم و ماتت

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 14:02 يا ربي السلامة..شوفو أشنو وقع فكازا..حصلوه البوليس دخل بنت لدارهم و منين بغات تهرب تلاحت من الشرجم و ماتت | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..شوفو أشنو وقع فكازا..حصلوه البوليس دخل بنت لدارهم و منين بغات تهرب تلاحت من الشرجم و ماتت
استيقظت مدينة الدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على وقع جريمة بشعة وقعت فصولها بمنطقة سيدي معروف عندما أبلغ سكان إحدى العمارات عن فوضى بإحدى الشقق.

شوف تيفي:

استيقظت مدينة الدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على وقع جريمة بشعة وقعت فصولها بمنطقة سيدي معروف عندما أبلغ سكان إحدى العمارات عن فوضى بإحدى الشقق.

و فور وصول العناصر الأمنية قام شاب و هو صاحب الشقة بإخفاء صديقه و حبيبته الذين كانا برفقته داخل المنزل بإحدى الغرف و خوفا من رجال الأمن قامت الفتاة بإلقاء نفسها من شرفة المنزل إلا أنها لقيت مصرعها على الفور.

و قد تم اقتياد الشاب و صديقه إلى الدائرة الأمنية ،فيما تم فتح تحقيق قي هذا الحادث المروع.

 

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