يا ربي السلامة..شوفو أشنو وقع فكازا..حصلوه البوليس دخل بنت لدارهم و منين بغات تهرب تلاحت من الشرجم و ماتت ﻿

استيقظت مدينة الدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على وقع جريمة بشعة وقعت فصولها بمنطقة سيدي معروف عندما أبلغ سكان إحدى العمارات عن فوضى بإحدى الشقق.

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استيقظت مدينة الدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على وقع جريمة بشعة وقعت فصولها بمنطقة سيدي معروف عندما أبلغ سكان إحدى العمارات عن فوضى بإحدى الشقق.

و فور وصول العناصر الأمنية قام شاب و هو صاحب الشقة بإخفاء صديقه و حبيبته الذين كانا برفقته داخل المنزل بإحدى الغرف و خوفا من رجال الأمن قامت الفتاة بإلقاء نفسها من شرفة المنزل إلا أنها لقيت مصرعها على الفور.

و قد تم اقتياد الشاب و صديقه إلى الدائرة الأمنية ،فيما تم فتح تحقيق قي هذا الحادث المروع.