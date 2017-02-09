بالصور..إغماءات في صفوف الأساتذة المتدربين بسبب خوضهم إضرابا عن الطعام ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن ثلاثة أساتذة على الأقل، تم نقلهم على عجل نحو المستشفى بالرباط في غيبوبة تامة في اليوم الثاني للإضراب عن الطعام الذي تخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن ثلاثة أساتذة على الأقل، تم نقلهم على عجل نحو المستشفى بالرباط في غيبوبة تامة في اليوم الثاني للإضراب عن الطعام الذي تخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بعد ترسيب زملائهم.

وأوضحت ذات المصادر، أن غالبية حالات الإغماء التي تم نقلها نحو المستشفى عبر سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية هي للأستاذات المتدربات اللواتي، يخضن إضرابا عن الطعام منذ يوم أمس الأربعاء من داخل إحدى المقرات بالعاصمة الرباط.

وأفادت ذات المصادر، أن الأساتذة المتدربون يخوضون إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام إبتداءا من يوم أمس الأربعاء، حيث تتهم التنسيقية الوطنية الحكومة بالتراجع عن الوعود السابقة التي تمخض عنها إتفاق يقضي بعودة الأساتذة المتدربين إلى الأقسام، شريطة توظيف الفوج كاملا، لكن رسوب حوالي 158 أستاذا، أعاد ملف الأساتذة المتدربين إلى الواجهة.

هذا، ويخوض الأساتذة المتدربون من داخل مقرات بعض النقابات والأحزاب السياسية بمدينة الرباط، إضرابا عن الطعام لإجبار الحكومة على الوفاء بتعهداتها السابقة عبر توظيف فوج الأساتذة المتدربين كاملا.





