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بالصور.. الفنانة أمال صقر تزوجات للمرة الثانية ودارت العرس..وها كيفاش

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 13:23 بالصور.. الفنانة أمال صقر تزوجات للمرة الثانية ودارت العرس..وها كيفاش | ثقافة و فنون
بالصور.. الفنانة أمال صقر تزوجات للمرة الثانية ودارت العرس..وها كيفاش
نشرت الفنانة المغربية أمال صقر على حسابها بالانستغرام، صورتين، ظهرت خلالهما وكأنها تحتفل بعرسها، نظرا لارتدائها للملابس الخاصة بالعرائس.

''شوف تيفي''

نشرت الفنانة المغربية أمال صقر على حسابها بالانستغرام، صورتين، ظهرت خلالهما وكأنها تحتفل بعرسها، نظرا لارتدائها للملابس الخاصة بالعرائس.

وكشفت أمال صقر لـ ''شوف تيفي'' بأن الصور هي من عمل فني وبالتحديد من مسلسل، قامت بتصوير مشاهده أخيرا، نافية في الوقت ذاته زواجها للمرة الثانية.

وكان عشاق أمل صقر قد تفاعلوا مع صورها بشكل كبير، حيث اعتقد الجميع بأن الفنانة عقدت قرانها وارتبطت بأحد الأشخاص، ما جعل البعض منهم يوجه لها عبارات التهاني والتبريك.

الفنانة أمال صقر تزوجات للمرة الثانية ودارت العرس..وها كيفاش الفنانة أمال صقر تزوجات للمرة الثانية ودارت العرس..وها كيفاش

 

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