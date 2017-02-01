إيقاف مغربي شارك في الهجوم بمدية على شرطيتين ببلجيكا ﻿

أفادت وسائل إعلام بلجيكية ،أن مصالح الأمن البلجيكية ،ستحيل اليوم الخميس شخصا من أصل مغربي على أنظار قاضي التحقيق المتخصص في مجال الإرهاب بمدينة شارلوروا البلجيكية .

شوف تيفي : وكالات



أفادت وسائل إعلام بلجيكية ،أن مصالح الأمن البلجيكية ،ستحيل اليوم الخميس شخصا من أصل مغربي على أنظار قاضي التحقيق المتخصص في مجال الإرهاب بمدينة شارلوروا البلجيكية .

وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية البلجيكية أوقفت المتهم بعد الاشتباه في مشاركته في هجوم بمدية على شرطيين، في غشت الماضي بشارلوروا ، بحيث كان يقيم بهذه الأخيرة بشكل غير قانوني وتم اعتقاله بعدما صدرت في حقه مذكرة بحيث دولية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم الاستماع للمشتبه به من قبل الشرطة ،أمس الأربعاء ، كما أن حدث الهجوم يعود إلى السادس من شهر غشت الماضي عندما اقترب شخص من مفوضية للشرطة بشارلوروا ببلجيكا وهاجم شرطيتين بمدية مما أدى إلى جرح إحداهما على مستوى الرأس فيما قتل المعتدي متأثرا بجروحه جراء رصاصات أطلقتها شرطية ثالثة كانت في عين المكان.





