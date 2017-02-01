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فتاة قاصر سلخات ثلاثة ديال الشفارة من أصول عربية بغاو يشفرو ليها التليفون..وها الرياضة اللي كادير

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 13:08 فتاة قاصر سلخات ثلاثة ديال الشفارة من أصول عربية بغاو يشفرو ليها التليفون..وها الرياضة اللي كادير | حوادث و حقوق
فتاة قاصر سلخات ثلاثة ديال الشفارة من أصول عربية بغاو يشفرو ليها التليفون..وها الرياضة اللي كادير
قامت فتاة إيطالية تحمل الحزام الأسود في رياضة ''جيوجيتسو''، بتلقين درس لثلاثة لصوص، قاموا بمهاجمتها وحاولوا سرقة هاتفها النقال.

''شوف تيفي''

قامت فتاة إيطالية تحمل الحزام الأسود في رياضة ''جيوجيتسو''، بتلقين درس لثلاثة لصوص، قاموا بمهاجمتها وحاولوا سرقة هاتفها النقال.

وحسب موقع ''رورسيا اليوم'' فإن ثلاثة شبان من أصول عربية، حاصروا فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، خلال خروجها من المدرسة في محاولة منهم لسرقة هاتفها النقال، إلا أنهم أصيبوا بالصدمة والخوف الشديد لقيامها بالدفاع عن نفسها بطريقة لا تصدق.

وأضاف الموقع ذاته بأن الفتاة استخدمت مجموعة من الحركات القتالية، لتصيب اللصوص الثلاثة ما جعلهم يفرون من المكان، لتقوم بعد ذلك بتقديم شكاية إلى الشرطة.

 

 

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