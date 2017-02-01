دونالد ترامب يدافع عن لباس إبنته ويستعد لتوظيفها في البيت الأبيض ﻿

إنتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة متاجر التجزئة نوردستروم بسبب ما قال إنها معاملة ظالمة لابنته إيفانكا بعد قرار الشركة عدم شراء ملابس تحمل علامتها التجارية للموسم المقبل.

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إنتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة متاجر التجزئة نوردستروم بسبب ما قال إنها معاملة ظالمة لابنته إيفانكا بعد قرار الشركة عدم شراء ملابس تحمل علامتها التجارية للموسم المقبل.



وتراجعت أسهم الشركة 0.7 بالمئة بعد انتقادات الرئيس لكنها تعافت لاحقا وجرى تداولها مرتفعة 1.3 بالمئة عند 43.34 دولار للسهم في بورصة نيويورك.



وقال ترامب على تويتر امس''عاملت نوردستروم ابنتي إيفانكا معاملة ظالمة للغاية. إنها إنسانة عظيمة -- دائما ما تدفعني لفعل الصواب.... هذا فظيع...''، وسبق لشركة متاجر ''نوردستروم'' أن أصدرت بيانا في الأسبوع الماضي، تؤكد تخليها بانتظام عن علامات تجارية كل عام وإن قرارها إقصاء علامة إيفانكا ترامب التجارية يستند إلى أدائها.

وبعد يوم من بيان نوردستروم قالت مجموعة نيمان ماركوس لتجارة التجزئة الفاخرة أيضا إنها توقفت عن بيع العلامة التجارية لحلي إيفانكا ترامب على موقعها الإلكتروني وفقا لما ذكره موقع ياهو نيوز



وتأتي خطوات متاجر التجزئة تلك وسط حملة مستمرة تحمل اسم ''أمسك بمحفظتك'' تشجع المتسوقين على مقاطعة منتجات على علاقة بالرئيس ترامب وأسرته ومن تبرعوا لحملته الانتخابية.

ولم يستبعد ترامب في لقاءات صحفية له تعيين ابنته هي الأخرى موظفة في البيت الأبيض، حيث صرح الرئيس الأمريكي الجديد في لقاء سابق مع قناة ''ABC''، أن إبنته إيفانكا منشغلة بشؤونها بعد انتقالها إلى واشنطن، وزوجها جاريد كوشنير شاب ذكي جدا، وهو الآن في المكتب يعمل في البيت الأبيض''، مضيفا أنه ''لا بد من أن ننتظر وسنرى ماذا سيكون لاحقا''.

وأثنى ترامب على ابنته، قائلا: ''هي إنسانة مميزة جدا ولديها مؤهلات، ولا أستبعد أية فرضية''، حيث أثارت تعيينات ترامب لمقربيه في مناصب كبيرة انتقادات، وفسرها البعض بانحصار دائرة معارف ترامب السياسية في أفراد عائلته، والمقربين منه، وحفنة من أصحاب الثروات.





