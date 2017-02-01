مثير وبالفيديو..حضيو شنو كتاكلو: العثور على بقايا حمير في شيشاوة ﻿

عثر مجموعة من المواطنين،أخيرا، بمدينة شيشاوة، على كيس كبير يحتوي على بقايا عظام حمير، تم رميها في منطقة خلاء.

''شوف تيفي''

عثر مجموعة من المواطنين،أخيرا، بمدينة شيشاوة، على كيس كبير يحتوي على بقايا عظام حمير، تم رميها في منطقة خلاء.

ويُظهر مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، العثور على كمية كبيرة من هذه العظام، التي تم استخدام لحومها على ما يبدو في إعداد الوجبات السريعة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المدن المغربية، شهدت في الآونة الأخيرة العثور على بقايا عظام حمير، ما جعل المغاربة يوجهون أصابع الاتهام لأصحاب الوجبات السريعة المنتشرين في الشوارع خاصة بالأحياء الشعبية.