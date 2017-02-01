العثماني..المجلس الوطني لحزب ''المصباح'' ينعقد في سياق وطني حساس ﻿

كشف سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الدورة المقبلة لبرلمان الحزب المقررة نهاية الأسبوع الجاري، تنعقد في سياق وطني حساس، متعلق بتأخر تشكيل الحكومة، وإستعداد الحزب

شوف تيفي



كشف سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الدورة المقبلة لبرلمان الحزب المقررة نهاية الأسبوع الجاري، تنعقد في سياق وطني حساس، متعلق بتأخر تشكيل الحكومة، وإستعداد الحزب للمؤتمر المقبل.

وأوضح العثماني في حوار أجراه مع الموقع الرسمي ''للبيجيدي''، أن ''هذه الدورة تنعقد في سياق عاد على المستوى الداخلي والتنظيمي للحزب، فالمنصوص عليه في النظام الأساسي أن تنعقد الدورة العادية للمجلس الوطني مرة في السنة، لتقييم عمل الحزب في السنة الماضية والمصادقة على البرنامج السنوي للحزب وعلى ميزانيته في السنة الموالية''.

أما من الناحية السياسية، أفاد العثماني أن الدورة تنعقد في ''سياق وطني حساس''، يتجلى في تأخر تشكيل الحكومة وتوقف ''المشاورات للأسباب التي بات يعرفها المغاربة جميعا''، حيث أن تأتي الدورة كذلك أيضا في سياق استعدادات الحزب لعقد مؤتمره الوطني المقبل لتحديد خلافة للأمين العام الحالي للحزب عبد الإله بن كيران أو التمديد له لولاية ثانية.





