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يا ربي السلامة..جلسة خمرية تنتهي بجريمة جد مروعة ضواحي بولمان

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 12:14 يا ربي السلامة..جلسة خمرية تنتهي بجريمة جد مروعة ضواحي بولمان | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..جلسة خمرية تنتهي بجريمة جد مروعة ضواحي بولمان
علمت شوف تيفي'' بأن مدينة ميسور ضواحي إقليم بولمان، اهتزت خلال الأسبوع الجاري، على وقع جريمة قتل جد بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

''شوف تيفي''

 علمت شوف تيفي'' بأن مدينة ميسور ضواحي إقليم بولمان، اهتزت خلال الأسبوع الجاري، على وقع جريمة قتل جد بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن تفاصيل الجريمة، وقعت خلال الأسبوع الجاري، بعد سوء تفاهم، بين شابين حول دراجة نارية خلال جلسة خمرية، لتتطور الأمور بينهما إلى تبادل للضرب والسب، قبل أن يقوم الجاني بتوجيه طعنة للضحية على مستوى الفخذ.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف قامت بنقل المصاب إلى مستشفى المسيرة الخضراء، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشرطة القضائية ومصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الجريمة التي ما يزال مرتكبها في حالة فرار.

 

 

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المغرب شوف تيفي جلسة خمرية ميسور ميسور بولمان دراجة نارية

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