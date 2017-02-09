مثير وصادم..هذا هو السر الذي تم إخفائه على العالم: شركة كوكا كولا تستخدم الديدان في صناعة مشروباتها ﻿

كشف قناة الجزيرة الوثائقية على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، عن سر مثير وصادم، ويتعلق الأمر باستخدام شركة المشروبات الغازية العملاقة كوكاكولا الديدان، وتستغل مذاقها الطيب في صناعة بعض مشروباتها

''شوف تيفي''

كشف قناة الجزيرة الوثائقية على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، عن سر مثير وصادم، ويتعلق الأمر باستخدام شركة المشروبات الغازية العملاقة كوكاكولا الديدان، وتستغل مذاقها الطيب في صناعة بعض مشروباتها وذلك بإضافة نسبة عشرة بالمائة من طحينها إلى المنتج.

وتفاعل النشطاء العرب بكثافة مع هذه المعلومة، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم الكبيرة وعدم قدرتهم على التصديق، في حين أكد آخرون بأن هذه الديديان قد تكون السر في مشروب الكولا والذي تم إخفائه لسنوات طويلة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من التقارير الإعلامية التي ظهرت في وقت سابق، حاولت الكشف عن السر الذي أخفته شركة كوكا كولا بخصوص خلطتها السرية، لكن دون أن يتم الجزم أو تحديد مكونات هذه الخلطة.