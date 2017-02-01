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عاجل..انفجار في محطة نووية في فرنسا

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 12:01 عاجل..انفجار في محطة نووية في فرنسا | دولي
عاجل..انفجار في محطة نووية في فرنسا
كشفت وكالة فرانس بريس، قبل قليل من يومه الخميس، عن وقوع انفجار في محطة فلامانفيل النووية بشمال فرنسا.

''شوف تيفي'':

كشفت وكالة فرانس بريس، قبل قليل من يومه الخميس، عن وقوع انفجار في محطة فلامانفيل النووية بشمال فرنسا.

وعلاقة بالموضوع، أوضح موقع ''سكاي نيوز'' بأن عدد الجرحى الذين سقطوا بسبب هذا الانفجار 5 أشخاص، أصيبوا بجراح طفيفة.

وأضاف الموقع ذاته بأن الانفجار وقع في إحدى غرف المحركات بعيدا عن موقع المواد النووية.


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المغرب شوف تيفي مفاعل نووي الانفجار محطة المواد النووية

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