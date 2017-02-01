خطير وبالفيديو..فتاة حاولت الانتحار في أزمور ..وهاكيفاش عتقها شاب وكلب من الموت ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير وخطير في نفس الوقت، قيل بأن فصوله وقعت بجانب قنطرة واد أم الربيع بمدينة أزمور.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير وخطير في نفس الوقت، قيل بأن فصوله وقعت بجانب قنطرة واد أم الربيع بمدينة أزمور.

وفي تفاصل هذا الفيديو، حسب ناشريه، فإن تفاصيله وقعت خلال الأسبوع الجاري بأحد قناطر واد أم الربيع بمدينة أزمور، حيث أقدمت فتاة على محاولة الانتحار قبل أن يتدخل شاب وكلب في الوقت المناسب لإنقاذها.

وانتشر بشكل كبير هذا الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من النشطاء عن إعجابهم الكبير بالشجاعة التي أظهرها الشاب وهو ينقذ الفتاة من موت محقق.