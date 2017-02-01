غريب..فتوى جديدة تطالب بعدم إجراء مباريات كرة القدم بين المغرب و العشاء ﻿

فتوى جديدة وغريبة تلك التي تحدثت عنها تقارير إعلامية سعودية ،بعدما تلقى أحد المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم طلباً من سماحة المفتي العام في المملكة العربية السعودية، بعدم إقامة مباريات كرة

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فتوى جديدة وغريبة تلك التي تحدثت عنها تقارير إعلامية سعودية ،بعدما تلقى أحد المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم طلباً من سماحة المفتي العام في المملكة العربية السعودية، بعدم إقامة مباريات كرة القدم بين المغرب والعشاء.





وكتب الإعلامي وليد الفراج، رئيس تحرير برنامج ''أكشن يا دوري'' على قناة ''أم بي سي أكشن''، مغرداً على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: ''تلقى أحد مسؤولي الرياضة في المملكة طلبًا من سماحة مفتي المملكة بعدم إقامة المباريات الجماهيرية بين المغرب والعشاء''.



ونظراً للعوامل المناخية وخصوصاً الحرارة المرتفعة في دول الخليج، تقام كل المباريات مساء وهو ما يتزامن مع موعد صلاة المغرب أو العشاء، كما تعرف الملاعب السعودية اهتماماً جماهيرياً كبيراً.





