 غريب..فتوى جديدة تطالب بعدم إجراء مباريات كرة القدم بين المغرب و العشاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العثماني..المجلس الوطني لحزب المصباح ينعقد في سياق وطني حساس | بوليتيك

العثماني..المجلس الوطني لحزب ''المصباح'' ينعقد في سياق وطني حساس

يا ربي السلامة..جلسة خمرية تنتهي بجريمة جد مروعة ضواحي بولمان | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..جلسة خمرية تنتهي بجريمة جد مروعة ضواحي بولمان

مثير وصادم..هذا هو السر الذي تم إخفائه على العالم: شركة كوكا كولا تستخدم الديدان في صناعة مشروباتها | اقتصاد

مثير وصادم..هذا هو السر الذي تم إخفائه على العالم: شركة كوكا كولا تستخدم الديدان في صناعة مشروباتها

عاجل..انفجار في محطة نووية في فرنسا | دولي

عاجل..انفجار في محطة نووية في فرنسا

خطير وبالفيديو..فتاة حاولت الانتحار في أزمور ..وهاكيفاش عتقها شاب وكلب من الموت | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو..فتاة حاولت الانتحار في أزمور ..وهاكيفاش عتقها شاب وكلب من الموت

غريب..فتوى جديدة تطالب بعدم إجراء مباريات كرة القدم بين المغرب و العشاء | مجتمع

غريب..فتوى جديدة تطالب بعدم إجراء مباريات كرة القدم بين المغرب و العشاء

تعاضدية التعليم تعترف بتأخرها في تعويض ملفات المرض لمنخرطيها | بوليتيك

تعاضدية التعليم تعترف بتأخرها في تعويض ملفات المرض لمنخرطيها

عاجل..استشهاد فلسطينيين وإصابة خمسة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة | دولي

عاجل..استشهاد فلسطينيين وإصابة خمسة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

عمل بطولي لشاب أنقذ حياة فتاة من موت محقق بعدما حاولات تنتاحر و لاحت راسها من فوق قنطرة واد | حوادث و حقوق

عمل بطولي لشاب أنقذ حياة فتاة من موت محقق بعدما حاولات تنتاحر و لاحت راسها من فوق قنطرة واد

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

غريب..فتوى جديدة تطالب بعدم إجراء مباريات كرة القدم بين المغرب و العشاء

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 11:31 غريب..فتوى جديدة تطالب بعدم إجراء مباريات كرة القدم بين المغرب و العشاء | مجتمع
غريب..فتوى جديدة تطالب بعدم إجراء مباريات كرة القدم بين المغرب و العشاء
فتوى جديدة وغريبة تلك التي تحدثت عنها تقارير إعلامية سعودية ،بعدما تلقى أحد المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم طلباً من سماحة المفتي العام في المملكة العربية السعودية، بعدم إقامة مباريات كرة

شوف تيفي:

فتوى جديدة وغريبة تلك التي تحدثت عنها تقارير إعلامية سعودية ،بعدما تلقى أحد المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم طلباً من سماحة المفتي العام في المملكة العربية السعودية، بعدم إقامة مباريات كرة القدم بين المغرب والعشاء.


وكتب الإعلامي وليد الفراج، رئيس تحرير برنامج ''أكشن يا دوري'' على قناة ''أم بي سي أكشن''، مغرداً على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: ''تلقى أحد مسؤولي الرياضة في المملكة طلبًا من سماحة مفتي المملكة بعدم إقامة المباريات الجماهيرية بين المغرب والعشاء''.

ونظراً للعوامل المناخية وخصوصاً الحرارة المرتفعة في دول الخليج، تقام كل المباريات مساء وهو ما يتزامن مع موعد صلاة المغرب أو العشاء، كما تعرف الملاعب السعودية اهتماماً جماهيرياً كبيراً.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب برناج مباريات دوري سعودي فتوى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بعد الدار البيضاء..كاميرات المراقبة بشوارع القنيطرة لهذا الغرض | مجتمع

بعد الدار البيضاء..كاميرات المراقبة بشوارع القنيطرة لهذا الغرض

صادم ومثير..جل السكان النشيطين بالمغرب يعملون في غير تخصصاتهم | مجتمع

صادم ومثير..جل السكان النشيطين بالمغرب يعملون في غير تخصصاتهم

عاجل..هذا ما وقع لـ مول الكاسطيطة داخل السجن بسطات بعد إضرابه عن الطعام | مجتمع

عاجل..هذا ما وقع لـ ''مول الكاسطيطة'' داخل السجن بسطات بعد إضرابه عن الطعام

مثير..بعد النساء: طريقة جديدة لمنع الحمل للرجال..وهاكيفاش | مجتمع

مثير..بعد النساء: طريقة جديدة لمنع الحمل للرجال..وهاكيفاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فاطمة الزهراء العروسي تطلق أغنية جديدة بعنوان لحبيبة مي | زووم
منذ 17 دقيقة

فاطمة الزهراء العروسي تطلق أغنية جديدة بعنوان ''لحبيبة مي''

شهادة صادمة من مغربية متلبسة بالجن ..أنا زوهرية و تبعني فقيه باش يجبد بيا الكنوز و منين رفضت دار ليا السحور وهاكيفاش وليت كنعيش | بــووز

شهادة صادمة من مغربية متلبسة بالجن ..أنا زوهرية و تبعني فقيه باش يجبد بيا الكنوز و منين رفضت دار ليا السحور وهاكيفاش وليت كنعيش

حقائق جديدة ترويها الصحافية المتدربة التي تتهم مدير دوزيم باغتصابها..شوفو أشنو قالت‎ | زووم

حقائق جديدة ترويها الصحافية المتدربة التي تتهم مدير دوزيم باغتصابها..شوفو أشنو قالت‎

هل باعت فنزويلا جوازات سفر لعرب على صلة بحزب الله؟ | قنوات أخرى

هل باعت فنزويلا جوازات سفر لعرب على صلة بحزب الله؟

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

العثماني..المجلس الوطني لحزب المصباح ينعقد في سياق وطني حساس | بوليتيك
منذ 2 دقائق

العثماني..المجلس الوطني لحزب ''المصباح'' ينعقد في سياق وطني حساس

يا ربي السلامة..جلسة خمرية تنتهي بجريمة جد مروعة ضواحي بولمان | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..جلسة خمرية تنتهي بجريمة جد مروعة ضواحي بولمان

مثير وصادم..هذا هو السر الذي تم إخفائه على العالم: شركة كوكا كولا تستخدم الديدان في صناعة مشروباتها | اقتصاد

مثير وصادم..هذا هو السر الذي تم إخفائه على العالم: شركة كوكا كولا تستخدم الديدان في صناعة مشروباتها

عاجل..انفجار في محطة نووية في فرنسا | دولي

عاجل..انفجار في محطة نووية في فرنسا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.