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تعاضدية التعليم تعترف بتأخرها في تعويض ملفات المرض لمنخرطيها

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 11:14 تعاضدية التعليم تعترف بتأخرها في تعويض ملفات المرض لمنخرطيها | بوليتيك
تعاضدية التعليم تعترف بتأخرها في تعويض ملفات المرض لمنخرطيها
بعد تزايد الغضب وسط المنخرطين خاصة منهم المرضى، خرجت التعاضدية العامة للتربية الوطنية ببلاغ توضح فيه التأخير الحاصل في تعويض ملفات المرضى من الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية.

شوف تيفي


بعد تزايد الغضب وسط المنخرطين خاصة منهم المرضى، خرجت التعاضدية العامة للتربية الوطنية ببلاغ توضح فيه التأخير الحاصل في تعويض ملفات المرضى من الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية.

ووفقا لبلاغ التعاضدية العامة للتربية الوطنية فالتأخير''الحاصل في تعويض ملفات المرض راجع بالأساس إلى اعتماد توجه استراتيجي جديد لضمان حقوق المنخرطات والمنخرطين من خلال تذليل كافة الإشكالات المطروحة مع إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من جهة وإلى كونها تصادف مع الجرد السنوي لملفات المرض لسنة 2016 الذي حصلت من خلاله التعاضدية على شهادة التنويه على المجهودات المبذولة لإنجاح هذه المحطة وفق معايير مكنتها من تبوأ المرتبة الأولى بين التعاضديات المكونة للصندوق''.

وحسب التعاضدية، فتجويد الخدمات وإضفاء قيمة مضافة عليها من أجل الإرتقاء بملف المرض إلى مستوى طموحات و تطلعات منخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية وفق مقاربة تشاركية باليات ناجعة للحكامة المسؤولة لضمان شروط تحصين النموذج الإصلاحي الطموح الراسخ على تفعيله''.

وخرجت التعاضدية عن صمتها، في ظل الإنتقادات الشديدة للمنخرطين الذين تأخرت ملفاتهم لأزيد من أربعة أشهر، خاصة وأن حالات إستعجالية تأثرت بشكل كبير من تأخر صرف التعويضات، حيث أن بعض المنخرطين أجلوا عمليات جراحية دقيقة تتطلب مبالغ مالية مهمة بسبب تعثر تسوية ملفاتهم.

تعاضدية التعليم تعترف بتأخرها في تعويض ملفات المرض لمنخرطيها

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التعاضدية التأخير صرف الملفات المنخرطين بلاغ شوف تيفي

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