عاجل..استشهاد فلسطينيين وإصابة خمسة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة ﻿

استشهد فلسطينيان وأصيب خمسة آخرون اليوم الخميس، في غارة شنها الطيران الإسرائيلي استهدفت نفقا أسفل الشريط الحدودي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة،وذلك حسب ما كشفت عنه مجموعة من الوكالات الإخبارية.

''شوف تيفي''

استشهد فلسطينيان وأصيب خمسة آخرون اليوم الخميس، في غارة شنها الطيران الإسرائيلي استهدفت نفقا أسفل الشريط الحدودي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة،وذلك حسب ما كشفت عنه مجموعة من الوكالات الإخبارية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، قال في بيان صحفي إن الفلسطينيين حسام الصوفي من سكان مدينة رفح ومحمد الأقرع من سكان مدينة غزة قتلا جراء استهدافهما من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وأضاف القدرة بأن الغارة أسفرت كذلك عن إصابة خمسة فلسطينيين آخرين بجروح مختلفة.





