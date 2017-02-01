ملياردير سويدي يعرض مبلغا ضخما لمن يفك هذا اللغز ﻿

كشفت وسائل إعلام سويدية يوم الأربعاء، أن ملياردير سويدي ،عرض خمسة ملايين دولار (حوالي 4.5 مليون يورو) لمن يتمكن من القيام بمهمة محددة، اشترطها لنيل هذا المبلغ.

شوف تيفي:وكالات

كشفت وسائل إعلام سويدية يوم الأربعاء، أن ملياردير سويدي ،عرض خمسة ملايين دولار (حوالي 4.5 مليون يورو) لمن يتمكن من القيام بمهمة محددة، اشترطها لنيل هذا المبلغ.

وتتلخص المهمة حسب ذات المصادر، في وضع وتطوير نظام حكم للعالم أجمع، أفضل من النظام المعمول به حالياً، على أن يعمل هذا النظام على مقاومة التغير المناخي ويَحدَّ من نسبة الفقر.

ويرغب رجل الأعمال ومؤسس شركة كلوبال شالنج من خلال دعوته تلك في إيجاد الشخص الذي يعمل على تطوير النظام الدولي الحالي، بما في ذلك الولايات المتحدة، وذلك لأن النظام الحالي لم يعد قادراً على مجابهة مخاطر القرن الحادي والعشرين. وأضاف قائلاً إنه من الواجب علينا بشكلٍ ملحٍّ إيجاد أفكار جديدة وناضجة لمواجهة التحديات العالمية الحالية.