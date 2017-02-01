 مستشارة بمعهد للدراسات الأمنية تدعو جنوب افريقياإلى فتح صفحة جديدة مع المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مستشارة بمعهد للدراسات الأمنية تدعو جنوب افريقياإلى فتح صفحة جديدة مع المغرب | بوليتيك

مستشارة بمعهد للدراسات الأمنية تدعو جنوب افريقياإلى فتح صفحة جديدة مع المغرب

خمسيني فضحوه جيرانو و هو مدخل قاصر عندها 13 لعام لدارو ..و كيفاش حصل | دولي

خمسيني فضحوه جيرانو و هو مدخل قاصر عندها 13 لعام لدارو ..و كيفاش حصل

سكــــوب..هذا ما قرره القضاء اليوم في ملف مول الكاسكيطة | حوادث و حقوق

سكــــوب..هذا ما قرره القضاء اليوم في ملف ''مول الكاسكيطة''

عاجل:نايضة بين مصر و إسرائيل وهاشنو واقع | دولي

عاجل:نايضة بين مصر و إسرائيل وهاشنو واقع

عاجل:زلزال يهز الجزائر | دولي

عاجل:زلزال يهز الجزائر

منفذ اعتداء اللوفر بفرنسا يؤكد خلال التحقيقات أنه لم يتحرك بايعاز من تنظيم الدولة الاسلامية | دولي

منفذ اعتداء اللوفر بفرنسا يؤكد خلال التحقيقات أنه لم يتحرك بايعاز من تنظيم الدولة الاسلامية

اختبارات ناجحة للقطار الفائق السرعة بالمغرب | اقتصاد

اختبارات ناجحة للقطار الفائق السرعة بالمغرب

سابقة..مجلس النواب يغلق أبوابه وينهي دورته الأولى قبل تشكيل الحكومة | بوليتيك

سابقة..مجلس النواب يغلق أبوابه وينهي دورته الأولى قبل تشكيل الحكومة

عاجل..عامل في محطة للبنزين يضرم النار في جسده وفي مديره بورززات..وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق

عاجل..عامل في محطة للبنزين يضرم النار في جسده وفي مديره بورززات..وهذه هي التفاصيل المروعة

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

مستشارة بمعهد للدراسات الأمنية تدعو جنوب افريقياإلى فتح صفحة جديدة مع المغرب

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 01:57 مستشارة بمعهد للدراسات الأمنية تدعو جنوب افريقياإلى فتح صفحة جديدة مع المغرب | بوليتيك
مستشارة بمعهد للدراسات الأمنية تدعو جنوب افريقياإلى فتح صفحة جديدة مع المغرب
دعت ليسل لوفودرن المستشارة بمعهد الدراسات الأمنية مسؤولي دولة جنوب افريقيا إلى فتح صفحة جديدة مع المغرب باعتبار الأخير عملاقا في القارة الإفريقية .

شوف تيفي :و م ع

دعت ليسل لوفودرن المستشارة بمعهد الدراسات الأمنية مسؤولي دولة جنوب افريقيا إلى فتح صفحة جديدة مع المغرب باعتبار الأخير عملاقا في القارة الإفريقية .

وأوضحت المستشارة لوكالة المغرب العربي للأنباء أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي خلال القمة الأخيرة لرؤساء الدول الإفريقية التي انعقدت اشغالها يومي 30 و31 يناير المنصرم بأديس أبابا، يعد نجاحا للدبلوماسية السياسية والاقتصادية التي يقودها المغرب بذكاء في القارة الإفريقية ، مشيرة إلى أن الحضور الاقتصادي المتزايد بوضوح للمغرب في العديد من البلدان الإفريقية جعل من المملكة فاعلا لا غنى عنه في الساحة القارية، مؤكدة أن عودة فاعل إفريقي بحجم المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يعتبر تطورا عاد تماما ومنطقي .
وأبرزت ليسل لوفودرن المستشارة بمعهد الدراسات الأمنية الذي يوجد مقره في بريتوريا بجنوب إفريقيا، أن تعاونا مغربيا جنوب إفريقيا قائما على المصلحة الاقتصادية لن يعود سوى بالمنفعة على قارة بصدد التحرر من العراقيل الإيديولوجية والتوجه بعزم نحو المستقبل، مضيفة أنه يجب على مسؤولي جنوب إفريقيا إدراك ضرورة الانخراط في هذا المعطى الإفريقي الجديد الذي يفرض فيه المغرب نفسه كمخاطب موثوق ويحظى بالإصغاء ذلك بخصوص موقف جنوب إفريقيا من عودة المغرب للاتحاد.

واعتبرت المستشارة أن الخطاب التاريخي الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام القمة الأخيرة بأديس أبابا كان "مؤثرا جدا" لأنه يعكس الالتزام الشخصي للملك الذي جعل من إفريقيا إحدى أولى أولويات سياسته الخارجية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الملك افريقيا الدراسات الأمنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

سابقة..مجلس النواب يغلق أبوابه وينهي دورته الأولى قبل تشكيل الحكومة | بوليتيك

سابقة..مجلس النواب يغلق أبوابه وينهي دورته الأولى قبل تشكيل الحكومة

سكــوب..الأمير مولاي رشيد يفتتح النسخة الـ23 للمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء | بوليتيك

سكــوب..الأمير مولاي رشيد يفتتح النسخة الـ23 للمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء

قافلة طبية لفك العزلة عن ساكنة إقليم بولمان بسبب موجة البرد | بوليتيك

قافلة طبية لفك العزلة عن ساكنة إقليم بولمان بسبب موجة البرد

في أول مهمة خارجية..الحبيب المالكي يمثل الملك في مراسيم تنصيب رئيس هايتي | بوليتيك

في أول مهمة خارجية..الحبيب المالكي يمثل الملك في مراسيم تنصيب رئيس هايتي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 09 فبراير 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 9 دقائق

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 09 فبراير 2016 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 09 فبراير 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 09 فبراير 2017

صادم ..بكاميرا خفية شوفو كيفاش كيبيعو حمالات الصدر ديال السيليكون فالمارشي نوار فدرب عمر..هابشحال وها شنو قال الطب و المغربيات على هاذ الظاهرة | روبورتاج

صادم ..بكاميرا خفية شوفو كيفاش كيبيعو حمالات الصدر ديال السيليكون فالمارشي نوار فدرب عمر..هابشحال وها شنو قال الطب و المغربيات على هاذ الظاهرة

دموع الحكرة..قصة مؤثرة لسيدة تعيش التشرد رفقة أطفالها..بغيت غير نتستر و نْعيَش وليداتي ومنبقاش نبيع الكارو فكازا..للمساعدة | حالة خاصة

دموع الحكرة..قصة مؤثرة لسيدة تعيش التشرد رفقة أطفالها..بغيت غير نتستر و نْعيَش وليداتي ومنبقاش نبيع الكارو فكازا..للمساعدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مستشارة بمعهد للدراسات الأمنية تدعو جنوب افريقياإلى فتح صفحة جديدة مع المغرب | بوليتيك
منذ 2 دقائق

مستشارة بمعهد للدراسات الأمنية تدعو جنوب افريقياإلى فتح صفحة جديدة مع المغرب

خمسيني فضحوه جيرانو و هو مدخل قاصر عندها 13 لعام لدارو ..و كيفاش حصل | دولي

خمسيني فضحوه جيرانو و هو مدخل قاصر عندها 13 لعام لدارو ..و كيفاش حصل

سكــــوب..هذا ما قرره القضاء اليوم في ملف مول الكاسكيطة | حوادث و حقوق

سكــــوب..هذا ما قرره القضاء اليوم في ملف ''مول الكاسكيطة''

عاجل:نايضة بين مصر و إسرائيل وهاشنو واقع | دولي

عاجل:نايضة بين مصر و إسرائيل وهاشنو واقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.