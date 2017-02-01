مستشارة بمعهد للدراسات الأمنية تدعو جنوب افريقياإلى فتح صفحة جديدة مع المغرب ﻿

دعت ليسل لوفودرن المستشارة بمعهد الدراسات الأمنية مسؤولي دولة جنوب افريقيا إلى فتح صفحة جديدة مع المغرب باعتبار الأخير عملاقا في القارة الإفريقية .

شوف تيفي :و م ع

دعت ليسل لوفودرن المستشارة بمعهد الدراسات الأمنية مسؤولي دولة جنوب افريقيا إلى فتح صفحة جديدة مع المغرب باعتبار الأخير عملاقا في القارة الإفريقية .

وأوضحت المستشارة لوكالة المغرب العربي للأنباء أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي خلال القمة الأخيرة لرؤساء الدول الإفريقية التي انعقدت اشغالها يومي 30 و31 يناير المنصرم بأديس أبابا، يعد نجاحا للدبلوماسية السياسية والاقتصادية التي يقودها المغرب بذكاء في القارة الإفريقية ، مشيرة إلى أن الحضور الاقتصادي المتزايد بوضوح للمغرب في العديد من البلدان الإفريقية جعل من المملكة فاعلا لا غنى عنه في الساحة القارية، مؤكدة أن عودة فاعل إفريقي بحجم المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يعتبر تطورا عاد تماما ومنطقي .

وأبرزت ليسل لوفودرن المستشارة بمعهد الدراسات الأمنية الذي يوجد مقره في بريتوريا بجنوب إفريقيا، أن تعاونا مغربيا جنوب إفريقيا قائما على المصلحة الاقتصادية لن يعود سوى بالمنفعة على قارة بصدد التحرر من العراقيل الإيديولوجية والتوجه بعزم نحو المستقبل، مضيفة أنه يجب على مسؤولي جنوب إفريقيا إدراك ضرورة الانخراط في هذا المعطى الإفريقي الجديد الذي يفرض فيه المغرب نفسه كمخاطب موثوق ويحظى بالإصغاء ذلك بخصوص موقف جنوب إفريقيا من عودة المغرب للاتحاد.

واعتبرت المستشارة أن الخطاب التاريخي الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام القمة الأخيرة بأديس أبابا كان "مؤثرا جدا" لأنه يعكس الالتزام الشخصي للملك الذي جعل من إفريقيا إحدى أولى أولويات سياسته الخارجية.