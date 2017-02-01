خمسيني فضحوه جيرانو و هو مدخل قاصر عندها 13 لعام لدارو ..و كيفاش حصل ﻿

ألقت مصالح الأمن الاسباني بمدينة ''ألميريا'' جنوب البلاد القبض على مواطن اسباني خمسيني أستدرج قاصر عمرها 13 سنة لممارسة الجنس عليها داخل منزله.

شوف تيفي:

ألقت مصالح الأمن الاسباني بمدينة "ألميريا" جنوب البلاد القبض على مواطن اسباني خمسيني أستدرج قاصر عمرها 13 سنة لممارسة الجنس عليها داخل منزله.



وذكرت مصادر "شوف تيفي" من عين المكان أن عددا من جيران المشتبه فيه، أثار انتباههم تردد القاصر على منزل الرجل الخمسيني بوسط المدينة، قبل أن يتأكدوا أن الرجل يستدرج القاصر من أجل ممارسة الجنس عليها، ليخبروا عناصر الأمن بالموضوع.

و ذكرت ذات المصادر أن عناصر الأمن اعتقلت الرجل رفقة القاصر من جنسية روسية و هما في أوضاع جنسية ,كما تم استدعاء والدة القاصر و أثناء البحث معهما تأكد أن الفتاة تمتهن الدعارة بوساطة من والدتها مقابل مبلغ 15 أورو و التي تودعها عند أخيها البالغ من العمر 9 سنوات .