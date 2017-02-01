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سكــــوب..هذا ما قرره القضاء اليوم في ملف ''مول الكاسكيطة''

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 00:13 سكــــوب..هذا ما قرره القضاء اليوم في ملف مول الكاسكيطة | حوادث و حقوق
سكــــوب..هذا ما قرره القضاء اليوم في ملف ''مول الكاسكيطة''
علمت ''شوف تيفي'' أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات،قرر اليوم تأجيل البث في ملف البودكاست محمد السكاكي الملقب بمول الكاسكيطة إلى غاية 22 من فبراير الجاري.

شوف تيفي:م غ

علمت ''شوف تيفي'' أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات،قرر اليوم تأجيل البث في ملف البودكاست محمد السكاكي الملقب بمول الكاسكيطة إلى غاية 22 من فبراير الجاري.

و جاء قرار تأجيل البث في هذه القضية ،حسب مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' قريبة من التحقيقات،لاستكمال الاستماع إلى باقي الضحايا الذين تعرضوا للنصب و الاحتيال و الابتزاز من طرف مول الكاسكيطة.

وكان ''مول الكاسكيطة والمعتقل بالسجن المحلي لمدينة سطات، خاض إضرابا عن الطعام الشيء الذي أصيب على إثره بأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، من أجل الاطمئنان على صحته .

تجدر الإشارة إلى أن ''مول الكاسكيطة'' المعتقل بالسجن المحلي لمدينة سطات، متابع في مجموعة من القضايا من بينها التشهير والدعارة والابتزاز ومهاجمة مسكن الغير ليلا.

 

 

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