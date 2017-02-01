عاجل:نايضة بين مصر و إسرائيل وهاشنو واقع ﻿

أعلن الجيش الاسرائيلي أن صواريخ عدة اطلقت مساء اليوم الاربعاء من شبه جزيرة سيناء المصرية على منتجع ايلات البحري في جنوب اسرائيل من دون أن تسفر عن سقوط جرحى.

شوف تيفي:

أعلن الجيش الاسرائيلي أن صواريخ عدة اطلقت مساء اليوم الاربعاء من شبه جزيرة سيناء المصرية على منتجع ايلات البحري في جنوب اسرائيل من دون أن تسفر عن سقوط جرحى.

وقالت متحدثة باسم الجيش إن ''بعضا من هذه الصواريخ تم تدميرها في الجو بواسطة بطاريات القبة الحديدية''، في إشارة إلى المنظومة الدفاعية الاسرائيلية لاعتراض الصواريخ.

من جهته قال مسؤول في بلدية ايلات للاذاعة العامة أن القبة الحديدية اعترضت ثلاثة صواريخ في الجو، في حين انفجر صاروخ رابع خارج المدينة.

وتشهد سيناء معارك دامية بين قوات الشرطة والجيش من جهة وعناصر تنظيم ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية الجهادي.