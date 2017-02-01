 عاجل:زلزال يهز الجزائر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:زلزال يهز الجزائر | دولي

عاجل:زلزال يهز الجزائر

منفذ اعتداء اللوفر بفرنسا يؤكد خلال التحقيقات أنه لم يتحرك بايعاز من تنظيم الدولة الاسلامية | دولي

منفذ اعتداء اللوفر بفرنسا يؤكد خلال التحقيقات أنه لم يتحرك بايعاز من تنظيم الدولة الاسلامية

اختبارات ناجحة للقطار الفائق السرعة بالمغرب | اقتصاد

اختبارات ناجحة للقطار الفائق السرعة بالمغرب

سابقة..مجلس النواب يغلق أبوابه وينهي دورته الأولى قبل تشكيل الحكومة | بوليتيك

سابقة..مجلس النواب يغلق أبوابه وينهي دورته الأولى قبل تشكيل الحكومة

عاجل..عامل في محطة للبنزين يضرم النار في جسده وفي مديره بورززات..وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق

عاجل..عامل في محطة للبنزين يضرم النار في جسده وفي مديره بورززات..وهذه هي التفاصيل المروعة

عاجل :بالصور..مشرمل مسلح يقاوم رجال الأمن بكلب خطير في مدينة فاس | حوادث و حقوق

عاجل :بالصور..مشرمل مسلح يقاوم رجال الأمن بكلب خطير في مدينة فاس

سكــوب..الأمير مولاي رشيد يفتتح النسخة الـ23 للمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء | بوليتيك

سكــوب..الأمير مولاي رشيد يفتتح النسخة الـ23 للمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء

قافلة طبية لفك العزلة عن ساكنة إقليم بولمان بسبب موجة البرد | بوليتيك

قافلة طبية لفك العزلة عن ساكنة إقليم بولمان بسبب موجة البرد

فيديو جنسي يهز المغاربة:طالبان بكلية طنجة يمارسان علاقة جنسية شاذة..وهذه هي التفاصيل الكاملة | حوادث و حقوق

فيديو جنسي يهز المغاربة:طالبان بكلية طنجة يمارسان علاقة جنسية شاذة..وهذه هي التفاصيل الكاملة

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

عاجل:زلزال يهز الجزائر

بتاريــخ : 8 فبراير 2017 / 22:59 عاجل:زلزال يهز الجزائر | دولي
عاجل:زلزال يهز الجزائر
سجلت اليوم الاربعاء في حدود الساعة الثامنة مساء و 36 دقيقة هزة أرضية بولاية المدية بلغت شدتها 2ر3 درجات على سلم ريشتر, حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

شوف تيفي:
سجلت اليوم الاربعاء في حدود الساعة الثامنة مساء و 36 دقيقة هزة أرضية بولاية المدية بلغت شدتها 2ر3 درجات على سلم ريشتر, حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح ذات المصدر أن مركز الهزة حدد ب 1 كلم جنوب ميهوب ( ولاية المدية).



إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الجزائر زلزال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

منفذ اعتداء اللوفر بفرنسا يؤكد خلال التحقيقات أنه لم يتحرك بايعاز من تنظيم الدولة الاسلامية | دولي

منفذ اعتداء اللوفر بفرنسا يؤكد خلال التحقيقات أنه لم يتحرك بايعاز من تنظيم الدولة الاسلامية

عاجل:الشرطة الألمانية تقوم بإخلاء مدرسة وتبحث عن متفجرات | دولي

عاجل:الشرطة الألمانية تقوم بإخلاء مدرسة وتبحث عن متفجرات

سفارة المغرب بالرياض تُشدد على ضرورة التصدي لتجارة المغربيات بالخليج | دولي

سفارة المغرب بالرياض تُشدد على ضرورة التصدي لتجارة المغربيات بالخليج

بالفيديو | مشروع قانون جديد في الكونغرس.. وداعا للقرعة الأمريكية وها شنو خاص يديرو المغاربة لي باغيين يمشيو لأمريكا أو يصاوبو أوراق الاقامة لأفراد عائلتهم | دولي

بالفيديو | مشروع قانون جديد في الكونغرس.. وداعا للقرعة الأمريكية وها شنو خاص يديرو المغاربة لي باغيين يمشيو لأمريكا أو يصاوبو أوراق الاقامة لأفراد عائلتهم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

معاناة حقيقية لمغاربة فرضت عليهم ظروف الحياة العيش في الشارع في البرد القارص..هاكيفاش كيدوزو الليل | روبورتاج
منذ 16 ثانية

معاناة حقيقية لمغاربة فرضت عليهم ظروف الحياة العيش في الشارع في البرد القارص..هاكيفاش كيدوزو الليل

اختبارات ناجحة للقطار الفائق السرعة بالمغرب | بــووز

اختبارات ناجحة للقطار الفائق السرعة بالمغرب

لحظات جد مؤثرة..هذا ما وقع في مقبرة الرحمة خلال تشييع جثمان لاعب المنتخب المغربي في الريكبي الذي توفي في حادثة سير بالبيضاء | بــووز

لحظات جد مؤثرة..هذا ما وقع في مقبرة الرحمة خلال تشييع جثمان لاعب المنتخب المغربي في الريكبي الذي توفي في حادثة سير بالبيضاء

خبر اليوم : حادثة سير تنهي حياة لاعب المنتخب الوطني المغربي | خبر اليوم

خبر اليوم : حادثة سير تنهي حياة لاعب المنتخب الوطني المغربي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:زلزال يهز الجزائر | دولي
منذ 17 دقيقة

عاجل:زلزال يهز الجزائر

منفذ اعتداء اللوفر بفرنسا يؤكد خلال التحقيقات أنه لم يتحرك بايعاز من تنظيم الدولة الاسلامية | دولي

منفذ اعتداء اللوفر بفرنسا يؤكد خلال التحقيقات أنه لم يتحرك بايعاز من تنظيم الدولة الاسلامية

اختبارات ناجحة للقطار الفائق السرعة بالمغرب | اقتصاد

اختبارات ناجحة للقطار الفائق السرعة بالمغرب

سابقة..مجلس النواب يغلق أبوابه وينهي دورته الأولى قبل تشكيل الحكومة | بوليتيك

سابقة..مجلس النواب يغلق أبوابه وينهي دورته الأولى قبل تشكيل الحكومة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.