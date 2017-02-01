عاجل:زلزال يهز الجزائر ﻿

شوف تيفي:
سجلت اليوم الاربعاء في حدود الساعة الثامنة مساء و 36 دقيقة هزة أرضية بولاية المدية بلغت شدتها 2ر3 درجات على سلم ريشتر, حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
وأوضح ذات المصدر أن مركز الهزة حدد ب 1 كلم جنوب ميهوب ( ولاية المدية).
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