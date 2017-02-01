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منفذ اعتداء اللوفر بفرنسا يؤكد خلال التحقيقات أنه لم يتحرك بايعاز من تنظيم الدولة الاسلامية

بتاريــخ : 8 فبراير 2017 / 22:52 منفذ اعتداء اللوفر بفرنسا يؤكد خلال التحقيقات أنه لم يتحرك بايعاز من تنظيم الدولة الاسلامية | دولي
منفذ اعتداء اللوفر بفرنسا يؤكد خلال التحقيقات أنه لم يتحرك بايعاز من تنظيم الدولة الاسلامية
أفاد مصدر مقرب من التحقيق اليوم الاربعاء أن المصري عبدالله الحماحمي (29 عاما) الذي هاجم عسكريين فرنسيين امام متحف اللوفر الجمعة الماضي، اكد خلال استجوابه الاثنين انه ''لم يتحرك بايعاز من تنظيم

 شوف تيفي:

أفاد مصدر مقرب من التحقيق اليوم الاربعاء أن المصري عبدالله الحماحمي (29 عاما) الذي هاجم عسكريين فرنسيين امام متحف اللوفر الجمعة الماضي، اكد خلال استجوابه الاثنين انه ''لم يتحرك بايعاز من تنظيم الدولة الاسلامية''.

وقال الحماحمي انه ''تحرك من تلقاء نفسه من دون ايعاز من تنظيم الدولة الاسلامية'' عندما هاجم العسكريين الاربعة امام متحف اللوفر بهدف اتلاف مقتنيات ثمينة في المتحف المذكور، حسب قوله.

ويتناقض كلامه مع الوقائع التي افادت بانه هاجم العسكريين وهو يحمل ساطورين بطول 40 سنتم ويهتف ''الله اكبر''.

وأوضح المصدر نفسه أن المحققين رغم ذلك يعتبرون ''أنه يعتنق بشكل أو باخر مقولات تنظيم الدولة الاسلامية''.

وقال خلال استجوابه انه كان يبغي ''مهاجمة رمز لفرنسا ردا على ضربات التحالف الدولي التي تطاول اخواننا في سوريا''.

ورفض في البداية الكلام إثر اصابته بجروح خطرة برصاص أحد الجنود في بطنه، إلا أنه باشر الكلام الاثنين خلال ثالث جلسة استماع اليه في مستشفى جورج بومبيدو في باريس.

ولم يعلن اي طرف تبنيه للاعتداء حتى الآن.


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