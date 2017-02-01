اختبارات ناجحة للقطار الفائق السرعة بالمغرب ﻿

كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ له اليوم الأربعاء، عن انطلاق اختبارات ديناميكية جديدة للقطار الفائق السرعة ''التي جي في''، وذلك ابتداء من 6 فبراير 2017.

''شوف تيفي''

كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ له اليوم الأربعاء، عن انطلاق اختبارات ديناميكية جديدة للقطار الفائق السرعة ''التي جي في''، وذلك ابتداء من 6 فبراير 2017.

وأشار البلاغ التي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، إلى أن المكتب وبعد تجاربه الناجحة على خط السكة للتحقق والتثبت من تحرك القطارات الجديدة عالية السرعة على القضبان التقليدية، وبعد أن تمكنت البنية التحتية بدورها من اجتياز الاختبار بنجاح، كان لا بد من إجراء جميع الاختبارات للتحقق من التوافق بين جميع مكونات نظام القطار فائق السرعة الخاصة بحركة المرور التي تبلغ سرعتها 320 كم في الساعة، موضحة بأن القطار فائق السرعة يعمل على مسار مجهز بنظام الإشارات والاتصالات وكذلك نظام إمدادات الطاقة، حيث كان أول اختبار من نوعه في السكك الحديدية المغربية في 27 يناير مع تيار كهربائي بلغ تردده المتردد من 25 ألف فولت.

وأضاف المصدر ذاته بأن الاختبارات الديناميكية، من المنتظر أن تجري تدريجيا عبر عدة مراحل أولها، ستكون على طول 40 كيلومترا ابتداء من مدينة القنيطرة، حيث ستعمل القطارات تدريجيا ابتداء من سرعة قصوى تبلغ 160 كلم في الساعة، على أن تصل خلال النصف الثاني للسنة الحالية إلى 320 كلم في ساعة على مستوى 100 كيلومتر، أما بالنسبة لآخر مرحلة فإن الاختبارات ستغطي المسار بالكامل بين محطة طنجة والقنيطرة، وذلك للموافقة على البنية التحتية والمعدات الخاصة بالقطار الفائق السرعة الذي سيتم إطلاقه بشكل رسمي صيف عام 2018.

وأكد المكتب بأن الأشغال ما تزال جارية وقد وصلت إلى 87 في المائة، حيث تم وضع السكك الحديدية في مسافة تبلغ حوالي 120 كيلومتر، بالإضافة إلى القيام بأشغال بجميع الاتجاهات ومن بينها تلك الرابطة بين القنيطرة وسيدي اليمني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أخده مجموعة من التدابير اللازمة لتأمين محيط الاختبارات مع عقده للقاءات توعية مع السلطات المحلية والساكنة على طول طريق السكة.