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سابقة..مجلس النواب يغلق أبوابه وينهي دورته الأولى قبل تشكيل الحكومة

بتاريــخ : 8 فبراير 2017 / 22:06 سابقة..مجلس النواب يغلق أبوابه وينهي دورته الأولى قبل تشكيل الحكومة | بوليتيك
سابقة..مجلس النواب يغلق أبوابه وينهي دورته الأولى قبل تشكيل الحكومة
يبدو أن ''البلوكاج الحكومي'' الذي تعيش على وقعه الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران، سيحطم جميع الأرقام القياسية بعد دخولها الشهر الرابع دون مؤشرات عن قرب إنهاء الأزمة وتشكيل الحكومة.

شوف تيفي

يبدو أن ''البلوكاج الحكومي'' الذي تعيش على وقعه الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران، سيحطم جميع الأرقام القياسية بعد دخولها الشهر الرابع دون مؤشرات عن قرب إنهاء الأزمة وتشكيل الحكومة.

ويأتي فشل بن كيران في تشكيل الحكومة، تزامنا وإنتخاب رئيس مجلس النواب الإتحادي الحبيب المالكي الذي سيترأس الإثنين المقبل جلسة عامة لمجلس النواب لإختتام الدورة الخريفية دون تدارس أي مشروع أو قانون تنظيمي من إخراج الحكومة، كسابقة في تاريخ المغرب.

وباستثناء المصادقة على القانون التأسيسي لمنظمة الإتحاد الإفريقي، الذي أحيل على مجلس النواب بعد مناقشته في المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، لم يناقش أعضاء مجلس النواب منذ الإنتخابات التشريعية الأخيرة في شهر أكتوبر من السنة الماضية أي مشروع أو قانون تنظيمي، في ظل غياب الحكومة.

وأضحى النواب البرلمانيون محط سخرية كبيرة داخل مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، بعد إعلان الإثنين المقبل كموعد لإنهاء الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، حيث هاجم الفايسبوكيون البرلمانيين متهمين إياهم الإستفاذة من الريع، عبر إنهاء عطالة مدفوعة الأجر، نحو عطلة رسمية مدفوعة الأجر كذلك.

أما النواب البرلمانيون، فيحملون المسؤولية في عطالتهم لرئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران الذي فشل طيلة أربعة أشهر كاملة، في تشكيل الحكومة.


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بن كيران البرلمان المسؤولية الحكومة العطالة الإنتخابات المغرب شوف تيفي

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