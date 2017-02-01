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عاجل..عامل في محطة للبنزين يضرم النار في جسده وفي مديره بورززات..وهذه هي التفاصيل المروعة

بتاريــخ : 8 فبراير 2017 / 21:51 عاجل..عامل في محطة للبنزين يضرم النار في جسده وفي مديره بورززات..وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق
عاجل..عامل في محطة للبنزين يضرم النار في جسده وفي مديره بورززات..وهذه هي التفاصيل المروعة
علمت ''شوف تيفي'' بأن إحدى محطات البنزين بمدينة ورززات، شهدت اليوم الأربعاء، واقعة جد خطيرة، بطلها عامل بهذه المحطة، أقدم على إضرام النار في جسده وفي المسؤول المباشر عن تسييرها.

 ''شوف تيفي''

 

علمت ''شوف تيفي'' بأن إحدى محطات البنزين بمدينة ورززات، شهدت اليوم الأربعاء، واقعة جد خطيرة، بطلها عامل بهذه المحطة، أقدم على إضرام النار في جسده وفي المسؤول المباشر عن تسييرها.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' في كشفه عن تفاصيل الواقعة، فإن العامل دخل في مشادات كلامية مع المسير، ليقوم في لحظة غضب بسكب كمية من البنزين على نفسه وعلى المسير بواسطة خرطوم المضخة، قبل أن يضرم النار بواسطة قداحة.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل العامل والمسير ما بين الحياة والموت على وجه السرعة إلى إحدى المستشفيات بمدينة مراكش.

 

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المغرب شوف تيفي ورززات المحطات خرطوم قداحة المستشفيات

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