عاجل :بالصور..مشرمل مسلح يقاوم رجال الأمن بكلب خطير في مدينة فاس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن حي الليدو بمدينة فاس، شهد قبل قليل من يومه الأربعاء، مطاردة هوليودية لـ ''مشرمل''، قاوم رجال الأمن بواسطة سكين وكلب خطير من فصيلة ''الروط ويلور''.

'''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن حي الليدو بمدينة فاس، شهد قبل قليل من يومه الأربعاء، مطاردة هوليودية لـ ''مشرمل''، قاوم رجال الأمن بواسطة سكين وكلب خطير من فصيلة ''الروط ويلور''.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المبحوث عنه، تحصن خلال مطاردته داخل أحد المنازل، وهدد رجال الأمن بواسطة سلاحه الأبيض وكلبه الخطير، قبل أن يتدخل أحد الأشخاص الذي أخرج الكلب، مما مكن الأمنيين المدججين بمسدساتهم من إيقافه.

وأضاف المصدر بأن رجال الشرطة، اقتادوا الموقوف إلى الدائرة الأمنية لمنطقة الأطلس قبل أن يتم نقله إلى ولاية أمن فاس لتعميق البحث معه.