سكــوب..الأمير مولاي رشيد يفتتح النسخة الـ23 للمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الأمير مولاي رشيد سيشرف يوم غد الخميس على افتتاح النسخة الـ23 للمعرض الدولي للكتاب الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء من 9 إلى19 فبراير الجاري.

شوف تيفي:م غ



علمت ''شوف تيفي'' أن الأمير مولاي رشيد سيشرف يوم غد الخميس على افتتاح النسخة الـ23 للمعرض الدولي للكتاب الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء من 9 إلى19 فبراير الجاري.



و حسب مصادرنا، من المنتظر أن تنطلق مراسيم الافتتاح يوم غد الخميس على الساعة الواحدة و النصف زوالا بقصر معارض الدار البيضاء بحضور شخصيات سامية إلى جانب وفود الدول المشاركة.



و يعرف معرض الكتاب المنظم من طرف وزارة الثقافة، والذي يستقبل كضيوف شرف دول المجموعة الاقتصادية لوسط إفريقيا، مشاركة دور نشر قادمة من 54 دولة، حيث سيتم عرض المقاربة التي اعتمدتها الوزارة في تنظيم هذه الدورة، إلى جانب المعطيات والبيانات المتصلة بفعاليات المعرض.