قافلة طبية لفك العزلة عن ساكنة إقليم بولمان بسبب موجة البرد ﻿

استفاد حوالي 1102 شخصا من ساكنة خمسة دواوير تابعة لجماعة سكورة إمدز التابعة لإقليم بولمان ، من خدمات قافلة طبية نظمتها مندوبية وزارة الصحة بإقليم بولمان، بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة والسلطات

شوف تيفي

استفاد حوالي 1102 شخصا من ساكنة خمسة دواوير تابعة لجماعة سكورة إمدز التابعة لإقليم بولمان ، من خدمات قافلة طبية نظمتها مندوبية وزارة الصحة بإقليم بولمان، بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة والسلطات الإقليمية والمحلية وكذلك بعض الجمعيات المحلية والوطنية .

وأوردت وزارة الصحة ،اليوم الأربعاء ، أن هذه القافلة الطبية قدمت خدماتها لأزيد من 470 فحصا طبيا عاما و64 فحصا لطب الجلد و104 علاجا تمريضيا، كما تم الكشف عن حالتين مستعجلتين تم نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف نحو مستشفيات الجهة ، علاوة على استفادة المرضى من كميات مهمة من الأدوية ، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذه القافلة الطبية تعبأ لها عدد من الأطباء العامين وأطباء الأسنان والممرضين إلى جانب عدد من التقنيين والإداريين، مبرزة أن الفريق الطبي والتمريضي قدم 1400 خدمة طبية مقسمة بين فحوصات في الطب العام، وأخرى في طب الجلد كما استفاد 50 شخصا من علاجات طبية في مجال طب الفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم.

وخلصت وزارة الصحة إلى أن تنظيم هذه القافلة الطبية يروم فك العزلة عن ساكنة إقليم بولمان خلال موجة البرد التي تجتاح المنطقة وكذا في سياق التدخلات الطبية المتواصلة لهذه المصالح .





