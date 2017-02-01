 فيديو جنسي يهز المغاربة:طالبان بكلية طنجة يمارسان علاقة جنسية شاذة..وهذه هي التفاصيل الكاملة ﻿
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فيديو جنسي يهز المغاربة:طالبان بكلية طنجة يمارسان علاقة جنسية شاذة..وهذه هي التفاصيل الكاملة

بتاريــخ : 8 فبراير 2017 / 20:42 فيديو جنسي يهز المغاربة:طالبان بكلية طنجة يمارسان علاقة جنسية شاذة..وهذه هي التفاصيل الكاملة | حوادث و حقوق
فيديو جنسي يهز المغاربة:طالبان بكلية طنجة يمارسان علاقة جنسية شاذة..وهذه هي التفاصيل الكاملة
اهتزت مدينة طنجة اليوم الأربعاء، على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، أبطالها شابان قيل بأنهما يدرسان في كلية العلوم القانونية، ظهرا في مقطع فيديو ومهما يمارسان شذوذهما الجنسي.

  ''شوف تيفي''

اهتزت مدينة طنجة اليوم الأربعاء، على وقع فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، أبطالها شابان قيل بأنهما يدرسان في كلية العلوم القانونية، ظهرا في مقطع فيديو ومهما يمارسان شذوذهما الجنسي.

وانتشر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و401 ثانية، بشكل كبير على تطبيق التواصل الاجتماعي ''الواتساب''، ظهرا خلاله الشابين وهما يمارسان علاقة شاذة، بأحد الأماكن المغلقة.

وطالب جميع متداولي هذا الفيديو،المصالح الأمنية بالتدخل وفتح تحقيق للكشف عن هوية الشابين اللذين يظهران بوجه مكشوف في هذا الفيديو الفاضح، بالإضافة إلى اعتقال الشخص الذي قام بتسريبه.

 

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المغرب شوف تيفي مدينة طنجة كلية العلوم القانوينة الشذوذ الجنسي المصالح الأمنية

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