بعد الدار البيضاء..كاميرات المراقبة بشوارع القنيطرة لهذا الغرض ﻿

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صادقت جماعة مدينة القنيطرة اليوم الثلاثاء على اتفاقية شراكة وتعاون تربطها بالمديرية العامة للأمن الوطني ستحصل بموجبها على مبلغ 100 مليون سنتيم سنويا.
وحسب مصادر محلية فإن هذه الإتفاقية جاءت بغرض تثبيت كاميرات المراقبة بشوراع وأزقة القنيطرة من أجل الحد من تفشي الجريمة.
هذا وقد تمت المصادقة على المشروع الجديد الذي يعد الأول من نوعه بالإجماع بمقر البلدية وذلك خلال أشغال الدورة العادية للمجلس البلدي بالقنيطرة.
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