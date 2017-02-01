خبر سارورسميا...قطارات TGV تربط مراكش بمدينة أكادير ﻿

توصل رئيس المجلس الجماعي لأكادير، بإرسالية من قبل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بشأن نزع الملكية، لغاية بناء محطة القطار بأكادير.

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توصل رئيس المجلس الجماعي لأكادير، بإرسالية من قبل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بشأن نزع الملكية، لغاية بناء محطة القطار بأكادير.



وحسب إعلان لعمدة مدينة أكادير، فقد توصل بإرسالية بتاريخ 31 يناير 2017 من قبل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بشأن نزع الملكية لغاية بناء محطة القطار بأكادير من الخط الفائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير.



ووضعت جماعة أكادير رهن إشارة المواطنين سجلات للبحث العمومي، تطبيقا للفصل 10 من ظهير 6 ماي 1982 بتنفيذ القانون 7.811 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، طيلة مدة شهرين لتلقي ملاحظات وتصريحات المعنيين بالأمر.



وسبق لمدير المكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع أن صرح بأن المغاربة سيستفيدون قريبا من النقل السككي بين مدينتي مراكش وأكادير.



كما أنهت شركات صينية الدراسات اللازمة للمشروع الذي إنتظرته ساكنة أكادير والمناطق الجنوبية سنوات طويلة، حيث تفيد آخر المعطيات أن الخط السككي لن يتوقف بمدينة أكادير، بل سيتجاوزها إلى المناطق الجنوبية للمغرب ومنها نحو دول غرب إفريقيا.







